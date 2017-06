Tesla – “Elon Musk, der größte Blender der Welt”?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla – alles nur heiße Luft? Wir haben in unserem Beitrag heute -– Tesla einmal mehr erörtert, es ist für uns DAS Thema der Woche. So auch bei n-tv und auf denwollen wir hinweisen, auch wenn wir in Sachen politischer Einschätzung weit von Wolfram Weimer entfernt sind. Er stellt die Frage, ob Musk der größte Blender der Welt ist und in der Tat erinnert manches an die Samwer-Brüder oder an die Gründer von EM-TV. Doch genauso visionär ist Musk, es hat beinahe sektenartige Züge, wenn man Fans von ihm reden hört. Wir sind generell skeptisch, wenn sich solche Züge auftun, mit Realismus hat das oft wenig zu tun.Die WKNunterstreicht, wie hoch das Risiko in Tesla ist. Der Inliner ist für spekulative Naturen geeignet, er liefert satte 68 Prozent Rendite, wenn Tesla bis Dezember zwischen 240 und 460 Dollar bleibt – 35 und 25 Prozent Puffer nach unten und oben. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieses heißen Eisens stimmt. Ob Chance-Risiko bei Tesla stimmen, das zeigen die nächsten Monate und Jahre. Musk ist irgendwo zwischen Haffa-Brüdern und Michael O`Leary. Mal sehen, als was er endet…