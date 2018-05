Tesla – Elon Musk im LMAA-Modus

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Elon Musk könnte für Tesla-Aktionäre zunehmend zu einem Problem werden. Musk scheint aufgrund der sehr hohen Verlust – 700 Millionen US-Dollar im ersten Quartal – und der negativen Berichterstattung und dem Druck der Aktionäre zunehmend die Nerven zu verlieren. Musk legte jüngst in einer Konferenz ein Verhalten an den Tag, was man eher von dubiosen ICOs oder extrem coolen Berlin-Mitte-StartUps erwarten würde. Er würde die Analysten-Fragen ab und nahm keine Fragen an die ihm nicht passten. Stattdessen ließ er sich von Fans auf Youtube einige Fragen stellen – Mehr hier bei WELT. Für uns ist die Tesla-Aktie weiterhin ein Short-Favorit – ebenso wie Adidas, natürlich mit etwas anderer Herangehensweise. Auf Tesla empfehlen wir den Put-OS VA1DP9 oder den Turbo-Bear PP6RFR. Als Ergänzung finden Sie den Turbo-Bull MF5EZC in unserer Auswahl.

Als Ergänzung blicken wir auf die großen Charts von Franz-Georg Wenner: DAX erreicht überhitzte Zone – Gold und Euro überverkauft

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Ölpreis geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 03.05.2018:

DAX-Tageschart:

STEIGEND Fallend WKN DS0DFK CQ397U Basispreis 11.750 13.100 Knock-out-Level 11.750 13.100 Laufzeit 28.06.2018 21.09.2018

Trading-Idee DAX

STEIGEND Fallend WKN DM9S2H DM85NW Basispreis 2.520 3000 Knock-out-Level 2.520 3000 Laufzeit 29.06.2018 30.04.2018

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN CQ38QF CQ38RB Basispreis 1250 1420 Knock-out-Level 1250 1420 Laufzeit 27.06.2018 27.06.2018

Trading-Ideen Gold

STEIGEND Fallend WKN HW9F3H HW9F5G Basispreis 1,15 1,31 Knock-out-Level 1,15 1,31 Laufzeit 28.09.2018 28.09.2018

Trading-Ideen EUR/USD

STEIGEND Fallend WKN DM9UNB DM9URG Basispreis 60,25 70,25 Knock-out-Level 60,25 70,25 Laufzeit 24.05.2018 24.05.2018

