Tesla, Deutsche Bank, Barrick Gold – unsere Investmentideen

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Kräftige Gewinne bei Finanzwerten wie Goldman Sachs sorgten bereits zur Wochenmitte für freundliche Stimmung an der Wall Street. Der Dow Jones beendete den fünften Tag in Folge im Plus, während Nasdaq 100, Nasdaq Composite und S&P 500 neue Bestmarken markierte. Als Triebfeder erwies sich im späten Geschäft vor allem das Protokoll der letzten Fed-Sitzung. Gemäß der Mitschrift wollen die Notenbanker vor einer Zinserhöhung in diesem Jahr zunächst weitere Hinweise auf eine Festigung des konjunkturellen Aufschwungs sehen.

Offenbar scheint der Jahresauftakt einige Währungshüter verunsichert zu haben: Die US-Wirtschaft war im ersten Quartal so schwach gewachsen wie seit drei Jahren nicht mehr. Bisher rechnet der Markt mit einer weiteren Zinserhöhung auf der nächsten Sitzung Mitte Juni. Sollten aber die anstehenden Konjunkturdaten enttäuschen, dürften verstärkt Zweifel aufkommen. Das überraschend vorsichtige Statement drückte vor allem den Dollar auf breiter Front. Gegen den Euro büßte der Greenback weiter ein und steht knapp unter dem kürzlich erreichten Sechs-Monats-Hoch bei 1,123 Dollar.

Dienstag, 30.05, 18:00 Uhr: Euer Egmond – Hier gehts zur Anmeldung…

Dienstag, 30.05, 19:00 Uhr: Kerzen, Trend und Sentiment – das Chart-Webinar – Hier gehts zur Anmeldung…

Mittwoch, 31.05, 18:00 Uhr: Die Finanzmarktrunde – Hier gehts zur Anmeldung…

Wir haben zum US-Dollar mit seitwärts/short Ausrichtung vorgestellt. Dazu finden Sie in unseren Investmentideen Absicherungsoptionsscheine sowie Inliner und Anlageprodukte mit Seitwärtsrendite. Mehr zu unserer Strategie im Wochenausblick – hier – und in der Finanzmarktrunde – hier.

Unsere Investmentideen:

Euro/ US-Dollar

Inliner DM2CR4 sowie SC2C55, Discount-Put: PR4S39 und DG9G16

Turbo-Bear - HU61YK

Inline-Optionsscheine:

WTI - SC1ZKE

DAX - HU8SNY / HU9T6B

Capped-Bonus:

DAX - VN8DSQ / HW2CBJ

Deutsche Bank - DGP186

VW - DM1KLT

Barrick Gold - VL1PDC

USA – Absicherung über Optionsscheine:

Aktien:

Tesla Inc. WAVE XXL Put DM23HM Microsoft Put-Optionsschein TD8EEY Facebook Inc. Put-Optionsschein DM1UND Goldman Sachs Group Inc. Put-Optionsschein DM2JHA Apple Computer Optionsschein Put CY1Y0S Put Optionsschein auf Alphabet Inc. (Class C) VN86B1 Optionsschein auf Amazon.com SE7T6X

US-Indizes: