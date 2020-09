Tesla: Deutlich im Korrekturmodus! CHARTCHECK

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Nachdem sich die Tesla Aktie (ISIN:US88160R1014 | WKN:A1CX3T) zu Beginn der Handelswoche noch gegen den allgemeinen Markttrend stemmen konnte (wir hatten HIER berichtet), verliert der Autobauer in den letzten beiden Tagen jedoch kräftig und rutschte dabei gestern auch durch die StopMarke bei 345 Euro. Diese Tendenz setzt sich am heutigen Donnerstag fort: Nach einer neuerlich schwachen Eröffnung bei 316,55 gibt die Notierung weiter bis auf aktuell 316,40 nach. Anzeichen einer Bodenbildung oder gar Trendwende sind in keinsterweise erkennbar, weshalb wir hier vor Neuengagements Abstand nehmen. Wir belassen den Wert aber auf unserer Beobachtungsliste und werden weiter berichten!





Tesla Tageschart





Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.