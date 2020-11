Tesla: Cleverer Schachzug?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc(NASDAQ:TSLA) erstattet Eigentümern älterer Elektrofahrzeuge der Modelle S und X die Reparaturkosten, die sie für den Ausfall des Hauptcomputers bezahlt haben, berichtet CNBC.

Der Hauptcomputer (MCU) in Tesla versorgt den Touchscreen mit Strom, so dass der Fahrer Unterhaltung, Navigation, Klimaanlage und andere Fahrzeugfunktionen steuern kann. Die Speicherbausteine in einigen Tesla-MCUs haben einen begrenzten “Schreibzyklus”, was bedeutet, dass sie nach einer bestimmten Anzahl von Programmen oder Löschzyklen aufhören zu arbeiten, so CNBC.

Das Versagen der MCU führt zu einem Stromausfall bei Touchscreens – was das Auto meist unbrauchbar macht. Das Problem betraf ältere Fahrzeuge der Modelle S und X, die bis 2018 gebaut wurden. In einer E-Mail an die Besitzer solcher Fahrzeuge sagte Tesla, dass er die von den Benutzern aus der Tasche gezahlten Reparaturkosten für MCU-Ausfälle erstatten werde.

Das von Elon Musk geführte Unternehmen wird außerdem die Garantie verlängern, um Benutzern, die in einem Tesla-Servicezentrum eine Fehlfunktion haben, für acht Jahre oder 100.000 Meilen ab dem ursprünglichen Lieferdatum kostenlose Reparaturen anzubieten.

CNBC berichtet, dass Tesla ähnliche Komponenten in 159.000 Fahrzeugen verwendet hat, darunter Limousinen des Modells S, die von 2012 bis 2018 gebaut wurden, und SUVs des Modells X, die von 2016 bis März 2018 hergestellt wurden. Im Jahr 2018 wechselte Tesla vom MCU-1-System unter Verwendung der Tegra 2- und Tegra 3-Prozessoren der NVIDIA Corporations (NASDAQ:NVDA) zu 4 GB oder 8 GB eMMC NAND-Flash-Speichergeräten von SK Hynix.

Die Rückerstattung und Verlängerung der bedingten Garantie wird Tesla helfen, eine geplante Sammelklage zu verhindern. Im Juni leitete die National Highway Traffic Safety Administration eine Untersuchung von 63.000 Tesla-Modell-S-Fahrzeugen aufgrund von MCU-Ausfallberichten ein.

Die Tesla-Aktien wurden am Dienstag vor der Börsensitzung um 0,23% niedriger bei $420,31 gehandelt.

