Tesla: Calls mit 99%-Chance bei Wiederaufnahme der Rally

Kann die Tesla-Aktie wieder auf das alte Hoch bei 1.234,49 USD zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse ist bei der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014) eine weitere Rally möglich. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Tesla-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung erreichte die Aktie im Januar 2021 ein Hoch bei 900,40 USD. Am 22. Oktober gelang der Ausbruch über dieses Hoch. In einer schnellen Rally zog der Wert bis 04. November auf das aktuelle Allzeithoch bei 1.234,49 USD an. Seitdem konsolidiert die Aktie in einer bullischen Flagge. Zu Beginn der letzten Woche drohte ein Rückfall aus der Flagge nach unten. Zuletzt wurde die Aktie aber wieder stark gekauft.

Ausblick: Die Tesla-Aktie könnte in den nächsten Tagen an die Oberkante der Flagge bei aktuell 1.126,17 USD ansteigen. Gelingt ein Ausbruch darüber, dann wäre eine weitere Rally gen 1.450,00 USD und möglicherweise sogar ca. 2.000,00 USD möglich. Sollte der Wert aber doch noch stabil unter 900,40 USD abfallen, würde eine Abwärtsbewegung in Richtung 843,21 USD und780,10-764,45 USD drohen.“

Kann die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 1.110 USD quotiert wurde, die Marke von 1.126,17 USD überwinden, um danach zumindest wieder auf das alte Hoch bei 1.234,49 USD zuzulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call mit Basispreis bei 1.000 USD

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Tesla-Aktie mit Basispreis bei 1.000 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PF6LU98, Bewertungstag 16.3.22, wurde bei der Tesla-Kursindikation von 1.110 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,13 USD mit 16,91 – 16,99 Euro gehandelt.

Kann die Tesla-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 1.234,49 USD zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 24,07 Euro (+42 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.000,335 USD

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Tesla-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 1.000,335 USD, BV 0,01, ISIN: DE000UH5XMA2, wurde beim Tesla-Kurs von 1.110 USD mit 1,02 – 1,04 Euro quotiert.

Beim Tesla-Aktienkurs von 1.234,49 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – bei 2,07 Euro (+99 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Tesla-Aktien oder von Hebelprodukten auf Tesla-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek