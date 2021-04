Tesla: Bitcoin-Kauf zahlt sich wohl aus

Die Tesla-Aktie (+8,9% auf $762) bricht aus. Nach einer ausgedehnten Korrektur lassen sich Bodenbildungstendenzen erkennen. Tesla hat Bitcoin gekauft. Neue Rekordkurse beim Bitcoin scheinen sich auszuzahlen. Die Bitcoin-Bestände Teslas werden mehr wert. Tesla soll Bitcoin zu durchschnittlich 34.200 USD gekauft haben. Der Kurs heute: 64.000 USD. Außerdem gab es positive Analystenkommentare.





Charttechnik: Boden bei Tesla-Aktie aktiviert

Die Tesla-Aktie hat mit einem Tagesschlusskurs über 717,70 USD ein 123-Tief aktiviert. Die möglichen Auffächerungsmarken sind im Chart eingeblendet. Unter 717,70 USD müsste die Bodenbildung in Frage gestellt werden, ein Rutsch unter 539,82 USD würde die Bodenbildung zerstören.

Tesla-Aktie CFD, Quelle: CMC Markets





Werden die Quartalszahlen stark genug sein?

Die UBS hat die Tesla-Aktie vor einem Tag zwar erneut nur mit "neutral" eingestuft, sieht aber das Kursziel bei 800 Dollar. Die Analysten beziehen sich auf gute Quartalszahlen, die den Erwartungen wegen hohen Auslieferungszahlen entsprechen werden. Analysten von Canacord Genuity sind da schon optimistischer. Sie stufen die Tesla-Aktie auf "kaufen" auf und sehen ein Kursziel von 1071 USD. Tesla mache Fortschritte bei der Batterieforschung und -entwicklung und Tesla könnte ein "Apple-artiges Ökosystem" mit Energiespeichern aufbauen, was ein neuer "Billionen-Dollar-Markt" werden könne.

"Tesla hat sich als DIE Marke für Energie positioniert, und da die Lieferbeschränkungen für Solar- und Energiespeicherprodukte beseitigt werden, können sich die Verbraucher stärker in ihrem Elektrifizierungsökosystem festsetzen", schreiben die Analysten.

