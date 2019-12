Tesla, BMW, Volkswagen – Investieren in die Zukunft

Self-Driving-Cars, Autonomes Fahren und Künstliche Intelligenz – Begriffe, die Sie in Nachrichten rund um die Automobilindustrie in der Vergangenheit nur zur Genüge gehört haben. Wir sind bei unserer Recherche zum Social Trading, auf der Seite von eToro, auf das Thema gestoßen. Dort können Sie mit dem Driverless CopyPortfolio in die Zukunft des Automobils investieren. Enthalten im Portfolio sind unter anderem Tesla, BMW und Volkswagen.







Wir blicken auf den Beitrag von eToro:





Die „Smart“-Revolution ist überall zu sehen und eine wachsende Anzahl von Alltagsgegenständen werden hoch technologisch. Es geschah mit dem Telefon, es geschah mit dem Fernsehen, es geschah in zahlreichen Industriezweigen und jetzt geschah es in der Automobilindustrie. Selbstfahrende Autos sind mittlerweile Realität und wir werden sie in den nächsten paar Jahren in zunehmender Anzahl auf der Straße sehen. Diese Evolution des Personenkraftwagens, in den im Laufe der Jahre immer mehr Technologie integriert wurde, hat zu einem Fahrzeug geführt, das nicht länger einen menschlichen Fahrer benötigt und das finanzielle Potenzial ist unglaublich.









Das fahrerlose Auto wird eines der technologisch anspruchsvollsten Produkte für die Verbraucher sein und als solches zahlreiche Komponenten von Automobilherstellern und Hightech-Unternehmen kombinieren. Um mehr über die verschiedenen Aspekte der autonomen Automobilindustrie zu erfahren, die voraussichtlich ein 7 Billionen USD Markt werden wird(1), lesen Sie diesen Blog-Beitrag.





Als ein so innovatives Feld auf der einen Seite, das von einigen der weltweit größten und bekanntesten Unternehmen entwickelt wird, stellt die fahrerlose Automobilindustrie eine interessante thematische Investitionsmöglichkeit dar. Da es sich jedoch um Unternehmen aus verschiedenen Branchen handelt, die in verschiedenen Märkten auf der ganzen Welt tätig sind, kann der Aufbau eines thematischen Investmentportfolios zur Verfolgung der Branche eine Herausforderung darstellen. Darum führen wir bei eToro die Investmentstrategie Driverless CopyPortfolio ein, über die Mitglieder der eToro-Gemeinschaft in diesen Sektor investieren können.





Die Zusammensetzung des Portfolios sowie weitere Informationen, finden Sie hier.







Quelle: eToro, eigene Recherche