Tesla: Ausverkauf schon beendet?!

Der Elektroauto-Bauer (ISIN:US88160R1014 | WKN:A1CX3T) hatte von Mitte Oktober bis Anfang November charttechnisch eine sogenannte "Fahnenstange" ausgebildet und ist dabei im Hoch bis auf 1080 Euro geklettert (wir hatten hier bereits darüber berichtet).



Fast genauso heftig setzte dabei in den letzten Handelssitzungen eine Korrektur ein, welche heute runter bis zur 900 Euro Marke führt. Aktuell sehen wir hier aus Sicht der Candlesticks einen "Doji", der die Unsicherheit der Marktteilnehmer zum jetzigen Zeitpunkt widerspiegelt. Wir bleiben hier deshalb weiter an der Seitenlinie und warten klare Tendenzen einer Bodenbildung bzw. Trendumkehr ab.

Tesla Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.