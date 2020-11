Tesla-Aufstieg keine Überraschung, aber trotzdem ein Kurstreiber

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Heute in einer Woche wird die Deutsche Börse offiziell verkünden, ob und welche Änderungen es künftig bei der Auswahl neuer DAX-Mitglieder geben wird.

Neben der Erweiterung von 30 auf 40 Unternehmen wird im Vorfeld auch darüber diskutiert, ob die von der Größe her für eine Aufnahme in Frage kommenden Kandidaten einen Gewinnnachweis über einen festgelegten Zeitraum vorlegen müssen. In den USA ist das schon länger der Fall. In den Leitindex S&P 500 etwa werden nur Aktien von Firmen aufgenommen, die mindestens vier Quartale in Folge einen Gewinn ausgewiesen haben.

Genau aus diesem Grund ist die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla bis Mitte dieses Jahres kein Kandidat für eine Indexaufnahme gewesen. Erst im Sommer hatte das lange Zeit defizitäre Unternehmen die genannten Voraussetzungen erfüllt. Der seitdem von vielen Seiten herbeigesehnte Aufstieg von Tesla ist nun endgültig besiegelt. Gestern Abend gab der Indexbetreiber offiziell bekannt, dass die Aktie zum Handelsbeginn am 21. Dezember in den S&P 500 aufgenommen wird. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 400 Milliarden US-Dollar ist Tesla auf Anhieb eines der wertvollsten Unternehmen in dem 500 Titel umfassenden Index.

Allzeithoch dank hohem Depotanteil

Der Kurs kann heute am Tag nach der Bekanntgabe deutlich zulegen und steigt auf rund 460 Dollar. Im Frühjahr war die Aktie im Zuge des Corona-Crashs bis auf umgerechnet 70 Dollar abgestürzt. Seitdem ging es steil bergauf. Darüber freuen sich zahlreiche Trader bei wikifolio.com. Schließlich ist die Aktie in fast jedem elften Musterdepot enthalten. Eine ganz besondere Stellung nimmt Tesla in dem von Peter Alsdorf ( ThinkTankBeta ) verwalteten wikifolio BurningFish ein. Die in den vergangenen Tagen noch mal kräftig aufgestockte Tesla-Position kommt aktuell auf einen Depotanteil von fast 50 Prozent. Kein Wunder, dass das im Februar 2016 eröffnete wikifolio heute auf ein neues Rekordhoch gestiegen ist. Bei einem Maximalverlust von 36 Prozent steigt die Performance des Depots gerade auf über 200 Prozent. Aufs Jahr gerechnet entspricht das einer durchschnittlichen Rendite von über 26 Prozent.

+201,4 % seit 18.02.2016

+54,7 % 1 Jahr

3,73× Risiko-Faktor

EUR 0,00 investiertes Kapital

Ø-Performance pro Jahr: 26,4 Prozent

Anton Mitzscherling ( Stockdoktor ) hat bei Tesla im Laufe des ersten Halbjahres immer mal wieder ein paar Stücke für sein wikifolio Werte mit Zukunftspotential erworben. Seit Anfang Juli befindet sich der Trader hier aber fast ausschließlich auf der Verkäuferseite. Zuletzt wurden dabei am Montag Gewinne von 224 Prozent mitgenommen. Obwohl mittlerweile fast die Hälfte der Aktien abgestoßen wurde, ist Tesla in dem sehr konzentrierten Depot immer noch mit über 30 Prozent vertreten. Im Schnitt liegt der erfahrene Langfristanleger hier aktuell mit über 250 Prozent im Plus. Das nach dem Prinzip des „Value Investing“ geführte Musterdepot hat sich seit dem Start zur Mitte des vergangenen Jahres auch schon mehr als verdoppelt.

+200,4 % seit 12.06.2019

+185,8 % 1 Jahr

5,72× Risiko-Faktor

EUR 86.778,98 investiertes Kapital

Ø-Performance pro Jahr: 115,2 Prozent

Sogar über 300 Prozent liegt das wikifolio Zukunft Technologie Automobil von Jan Bandolik ( janban93 ) im Plus. Seit Mitte 2016 bedeutet das einen durchschnittliche Jahresperformance von 38 Prozent. Seit dem Korrekturtief im März ging es um satte 140 Prozent nach oben. Auch dank Tesla, die seit Auflegung des Depots ununterbrochen dabei ist. Gestern Morgen nahm der Trader zum ersten Mal Teilgewinne mit und verbuchte dabei ein Kursplus von 867 Prozent. In dem aus „zukunftsgerichteten Aktien des Technologie- und Automobil-Sektors“ bestehenden Portfolio bleibt Tesla mit einem Gewicht von 32 Prozent trotzdem weiter unangefochten die Nummer ein.

+308,2 % seit 19.06.2016

+106,4 % 1 Jahr

4,40× Risiko-Faktor

EUR 3.261,93 investiertes Kapital

Ø-Performance pro Jahr: 37,9 Prozent

