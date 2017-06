Tesla, Apple, Wirecard – unsere Investmentideen

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die 13.000er-Marke hat der DAX am Mittwoch mit 12.921 Punkten knapp verpasst und beendete den Handel deutlich unter der neuen Bestmarke. Frische Rekorde sind weiter möglich, auch der international vergleichbare DAX Kursindex hat noch Luft nach oben. Mehr dazu in unserem Wochenausblick bei YouTube. Die Bestmarke aus 2015 liegt bei 6340 Punkten, rund 4,5 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Zu den Gewinnern der Fed-Zinsentscheidung zählten Finanzwerte, während Technologie-Aktien unter Druck standen. Der Dow Jones erreichte einen weiteren Rekord, für den Nasdaq 100-Index ging es abwärts.

Am Mittwoch hatte die Fed wie erwartet den Leitzins auf 1,00 bis 1,25 Prozent angehoben, klare Hinweise für die nächste Erhöhung gab es allerdings nicht. Die Währungshüter planen bis zum Jahresende mit einem weiteren Zinsschritt, der Markt rechnet hingegen mit einer längeren Pause. Zumindest in der Vergangenheit waren die deutlich vorsichtigeren Zinsprognosen der Investoren zutreffender. Zudem beginnt wohl noch in diesem Jahr die Reduzierung der rund 4,5 Billionen Dollar schweren Bilanzsumme, sofern sich die Wirtschaft wie erwartet entwickelt.

Wir hatten zuletzt mehrfach deutlich den Trade “Euro/USD Short” empfohlen – hier oder hier. Unser Kursziel lautet 1,09 USD. Wer den Turbo-Bear im Depot hat (DGE6E3) sollte nun Teilgewinne einstreichen. Weiterhin empfohlen sind Produkte wie die WKN SC2C00 oder PR4S6H mit Seitwärtsrendite.

Unsere Produkte des Tages waren zuletzt ein Discounter auf Aixtron DM3HF3 und ein Capped-Bonus auf Tesla DM1DFZ. Bei diesen volatilen Aktien lässt sich über Seitwärtsprodukte ein sehr gutes Chance-Risiko Verhältnis realisieren. Mehr zu Tesla – hier.

Eine weitere Trading-Idee war der Turbo-Bull auf Under Armour - TD9GRK. Die Aktie hat möglicherweise ihren Boden gefunden und könnte sich von den herben Kursverlusten der letzten Jahre weiter erholen.

