Tesla, Apple, Telekom – Ihre Investmentideen

Der Höhenflug am US-Aktienmarkt erinnert viele Anleger an die Euphorie während der Blase am Ende der 1990er-Jahre. Ein Börsenwert von einer Billion Dollar für Apple schien noch vor wenigen Wochen nur eine Frage der Zeit zu sein. Die Marktkapitalisierung von Tesla ist schon seit langem jenseits von Gut und Böse. Zeit für die Antizykliker, zur Tat zu schreiten.

Apple

Die Stimmung für die Apple-Aktie kippt: Obwohl der Börsenwert des iPhone-Herstellers zuletzt um 55 Mrd. Dollar eingebrochen ist, bringt er immer noch horrende 758,2 Mrd. Dollar auf die Waage. Dabei mehrten sich zuletzt die skeptischen Stimmen. So haben die Analysten der Citigroup die Gewinnschätzungen für das im September endende Fiskaljahr 2016/17 gesenkt, weil viele Kunden bei dem für September erwarteten iPhone 8 zur OLED-Version greifen könnten, die erst ab Oktober oder November in ausreichender Stückzahl verfügbar sein dürfte. Gleichzeitig prognostizieren die Kollegen von Pacific Crest, dass die Nachfrage nach dem iPhone 8 schneller nachlassen könnte, als der Konsens derzeit erwartet. Wird der Sommer für Apple etwas rauer, spielen Seitwärtsprodukte ihre Stärke aus. Unsere Empfehlung ist der Capped-Bonus CY3JA2.

Deutsche Telekom

Überreif für eine deutliche Korrektur ist auch die Telekom-Aktie. Dass der Riese von einem florierenden Geschäft bei der Tochter T-Mobile US profitiert, ist bei beim 2018er-KGV von 16,4 für die Telekom längst eingepreist. Hingegen achten Investoren bislang zu wenig auf die Probleme, wie bei der BT Group, die im ersten Quartal einmal mehr eine Abschreibung bei der Telekom verursacht hat. Gleichzeitig sinken die Mobilfunk-Serviceumsätze in Deutschland. Anlegern, die auf eine Korrektur setzen möchten, empfehlen wir den Turbo-Bear CW2S23.

Tesla

Der Börsenwert des Herstellers von Elektroautos Tesla von 59 Mrd. Dollar ist völlig absurd. Dennoch haben die Analysten der Berenberg Bank zuletzt das Kursziel von 193 Dollar auf 464 Dollar angehoben, was einer Marktkapitalisierung von 76,2 Mrd. Dollar entsprechen würde. Dabei verbrennt der Konzern weiterhin kräftig Cash und braucht immer neue Milliardenspritzen, um den Produktionsstart der Mittelklasselimousine Model 3 voranzutreiben. Vorstandschef Elon Musk hat im Gegensatz zu den Vorjahren keine Absatzprognose für das Gesamtjahr abgegeben. Vielmehr hat der Firmenlenker gewarnt, dass die Verschiebung des Model 3 selbst um wenige Wochen einen erheblichen Einfluss auf die Verkaufszahlen haben würde. Bei der kleinsten Enttäuschung wird es bei der Aktie einen kräftigen Spannungsabfall geben. Wie die Meinung zu Tesla ist auch unsere Produktauswahl geteilt. Skeptiker greifen zum Turbo-Bear DM4SK9. Tesla-Fans empfehlen wir den Capped-Bonus DM1DFZ. Hier lässt sich eine ordentlich Rendite ( sieben Prozent) bei komfortablem Puffer (45 Prozent) realisieren.