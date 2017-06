Tesla, Apple, Euro – wie geht’s weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die überfällige Korrektur beim DAX kommt so langsam ins laufen, damit nimmt man sich ein Beispiel an den US-Techaktien. Am Dienstag sorgte EZB-Chef Mario Draghi für viel Unsicherheit am Markt, einen Tag später hatet sich die Aufregung bereits wieder gelegt. Offenbar fühlte er sich missverstanden, die Aussagen seien vom Markt überinterpretiert worden, ließ die EZB mitteilen. Die Andeutungen von Draghi waren somit mal wieder ein klassischer Testballon, um Anleger ganz allmählich auf mögliche Anpassungen bei der Geldpolitik vorzubereiten. Dieser Test kam letztendlich nicht gut an und dient als Auslöser für eine Korrektur, die in unserer bevorzugtes Szenario passt. Gehebelt lässt sich der DAX mit dem Bearoder dem Bullabbilden.

Bisher ist es jedoch nicht mehr als ein kleiner Rücksetzer, der Markt kann seinem 4.000-Punkte-Lauf binnen 15 Monaten durchaus bis 12.000 Zähler fallen ohne dass die Welt untergeht. Wir hatten seit einigen Wochen wiederholt um 12.800 Punkte auf Absicherung für den Sommer hingewiesen. Die macht sich nun bezahlt.

Wir bleiben bei unserer Ausrichtung, kurzfristig kann man bei 12.400 Punkten Gewinne aus den Short-Produkten mitnehmen und die Vola im Blick behalten. Unser Ziel für den Sommer lautet 11.500 Punkte im DAX. Besonders bei Dow Jones und den S&P 500 verweisen wir auf Absicherung. Diese Indizes sind bisher kaum zurück gekommen. Unser Ziel im Dow wären 19.000 Punkte, beim S&P 2200 Zähler.

Wie Depot-Absicherung mit Optionsscheinen ganz praktisch funktioniert, kann man sich mit diesem Rechner bei Xmarkets ausrechnen.

Unser Webinar am Mittwoch fand vor dem kräftigen Rücksetzer statt, dennoch haben Egmond und Daniel diskutiert was den Markt im Sommer nach unten drücken könnte. Finanzmarktrunde - hier. Bei den Trading-Instrumenten kann man nun mit Hinblick auf die Vola zu Knock-Outs wechseln. Wir hatten in den Webinaren zuletzt den Abstand zur 200-Tage Linie in den Fokus gerückt, der bei vielen Aktien zuletzt eindeutig zu hoch war. Im DAX war dieser bei Infineon am höchsten und man fand die Aktie am Donnerstag am Ende des Index. Im NASDAQ war zuletzt NVIDIA am stärksten vom Durchschnittskurs der letzten 200 Tage entrückt. Auch diese Aktie gab deutlich nach.

Nun unsere Auswahl an Handwerkszeug:

Microsoft Put-Optionsschein TD8EEY Facebook Inc. Put-Optionsschein DM1UND Goldman Sachs Group Inc. Put-Optionsschein DM2JHA Apple Computer Optionsschein Put HW2TWN Put Optionsschein auf Alphabet Inc. (Class C) VN86B1 Optionsschein auf Amazon.com SE7T6X Tesla KnockOut Bear CY345S

US-Indizes:

NASDAQ 100 Put PR0R7G HVB Put Optionsschein auf den S&P 500 HW2DJT DJ Industrial Average Put-Optionsschein HU8H7R

Was ist von den jüngsten Äußerungen Mario Draghis zu halten ? Wir schauen uns den Ausblick von T.Rowe Price an:

Die Europäische Zentralbank wird sich nach Einschätzung von Kenneth Orchard, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter T. Rowe Price, für den Schwenk in ihrer Geldpolitik Zeit lassen.

Jüngste Äußerungen des Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, auf der Notenbankkonferenz in Sintra (Portugal) deuten darauf hin, dass die EZB die Zügel in ihrer bislang lockeren Geldpolitik langsam anziehen wird. „Einen raschen Schwenk im Stil der Fed, mit dem einige Markteilnehmer zur Mitte kommenden Jahres rechnen, wird es bei ihr aber nicht geben“, prognostiziert Kenneth Orchard vom US-Vermögensverwalter T. Rowe Price.

„Zudem hat die Zentralbank in gewisser Weise schon jetzt den Fuß vom Gas genommen.“ Der Portfolio-Manager weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die europäischen Währungshüter ihr Programm über langfristige Kredite an die Geschäftsbanken (TLTRO II) bereits im März beendet hat. Und im April habe die EZB das Volumen ihrer monatlichen Anleihekäufe um 20 Milliarden Euro auf 60 Milliarden Euro reduziert. „Es gibt daher im Markt Erwartungen, dass die Zentralbank im September ein Auslaufen ihres Anleihekaufprogramms verkünden wird“, sagt Orchard. „Das hätte zweifellos negative Auswirkungen auf die Kurse europäischer Staatsanleihen. Gestützt werden könnten die Anleihemärkte aber dadurch, dass das Tempo, mit dem das Programm ausläuft, deutlich geringer ist, als es bereits jetzt antizipiert wird.“

Hinsichtlich des Zeitpunktes könnten sich die Investoren Orchard zufolge täuschen. „Wenn überhaupt ist es viel wahrscheinlicher, dass der EZB-Rat bis zu seinem Treffen im Oktober warten wird, um die Entscheidung zu verkünden. Die Inflation gibt derzeit keinen Anlass zur Sorge und im September stehen in Deutschland Bundestagswahlen an. Alles zusammen genommen schiebt das mögliche Zinserhöhungen nach unserer Einschätzung weit in Richtung 2019 hinaus.“

Die T. Rowe-Price-Experten haben dabei auch die Möglichkeit eines aggressiveren Vorgehens der EZB durchgespielt. Dies würde bedeuten, dass die monatlichen Volumina der Anleihekäufe schneller als erwartet zurückgeführt werden und unter Umständen sogar die Zinsen unter Umständen bereits erhöht werden, wenn das Programm noch läuft. „Jedes dieser Szenarien genauso wie eine Kombination davon sorgen für Druck auf Staatsanleihen der Eurozone“, sagt Orchard. „Daraus ergeben sich allerdings auch mögliche Gelegenheiten – etwa durch eine stetige Aufwertung des Euro oder im Bereich der Unternehmensanleihen durch eine potenzielle Outperformance von Anleihen aus dem Finanzsektor.“

Um abzuschätzen, welche Optionen die EZB letztlich ziehen wird, gilt es für den Portfoliomanager einen genauen Blick auf die wirtschaftliche Dynamik in der Eurozone zu werfen. „Während sich das Wachstum in Euroland beschleunigt und die Arbeitslosigkeit sinkt, ist die Inflation immer noch niedrig“, so der Experte, „und ich halte es für unwahrscheinlich, dass sie auf Sicht der kommenden zwei bis drei Jahren nachhaltig ihre Zielmarke von zwei Prozent erreichen wird.“ In diesem Zusammenhang erinnert Orchard daran, dass die EZB die Inflationsentwicklung und nicht etwa das Wachstum im Fokus habe. Er schließt daraus: „Solange der Inflationsdruck gering bleibt, ist davon auszugehen, dass die EZB versuchen wird, vorsichtig die Konjunktur anzukurbeln, ohne in absehbarer Zukunft die Zinsen erhöhen zu müssen.“

Quelle: T. Rowe-Price, eigene Recherche