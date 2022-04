Tesla, Amazon, Lufthansa, Nio und Apple – die Favoriten bei eToro

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Laut einer aktuellen Datenerhebung von eToro-Kund*innen erfreut sich der Tech-Sektor nach wie vor großer Beliebtheit: Zum Ende des ersten Quartals 2022 stammen 9 der 10 meist gehaltenen Aktien der Nutzer*innen aus dem Tech-Sektor. Allerdings gibt es mit der Gamestop-Aktie eine Ausnahme.

Global belegen die beiden Vorreiter in Sachen Elektromobilität, Tesla und Nio, den ersten und zweiten Platz. Seit Q4 2021 stieg die Anzahl an eToro-Nutzer*innen mit Tesla in ihrem Portfolio um 12 Prozent, Nio verzeichnete im selben Zeitraum einen Anstieg von sechs Prozent. Amazon (mit 13 Prozent Anstieg), Apple (12 Prozent) und Meta Platforms (48 Prozent) belegen jeweils den dritten, vierten und fünften Platz. In Deutschland sind die Top 5 der beliebtesten Werte Tesla, Amazon, Lufthansa, Nio und Apple.

Ben Laidler, Global Markets Strategist bei eToro, kommentiert die Ergebnisse: “Die meisten Tech-Aktien sind von Natur aus zyklisch. Das bedeutet, dass sie bei Anleger*innen mal beliebter und mal weniger beliebt sein können. In der Vergangenheit war dieser Trend konstant, aber in den letzten zehn Jahren war die Beliebtheit von Technologieunternehmen bei Anleger*innen zunehmend konstant.

Der Sektor ist zwar in jüngster Vergangenheit ins Wanken geraten, aber die Tatsache, dass der technologielastige NASDAQ-Index seit Mitte März um mehr als 12 Prozent gestiegen ist, deutet darauf hin, dass die jüngste Kurskorrektur nur von kurzer Dauer sein könnte.

Natürlich ist es angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Gesamtlage sehr schwierig, dies mit Sicherheit zu sagen. Wenn die Situation in Russland eskaliert oder die Zentralbanken die Zinsen schneller als erwartet anheben, könnte dies negative Auswirkungen auf alle Aktien haben, auch auf Technologiewerte.

Viele Anleger*innen ignorieren jedoch eindeutig die kurzfristigen makroökonomischen Faktoren und investieren wegen der langfristigen Chancen in den Technologiesektor.