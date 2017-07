Tesla, Amazon, Euro – unsere Investmentideen

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Noch wäre es zu früh, einen mittelfristigen Trendwechsel am deutschen Aktienmarkt auszurufen. Die vergangenen Tage zeigen aber, dass anders als noch im Frühjahr fallende Kurse nicht mehr als günstige Einstiegschance wahrgenommen werden. Ohne die Schnäppchenjäger ist eine Erholung allerdings nicht möglich. Erschwerend kommt hinzu, dass auch in der Monatsbilanz die zuletzt negative Kursentwicklung deutlich zu erkennen ist. Mit 12.377 Punkten stand der erste Monatsverlust seit November 2016 in den Büchern. Dies war der größte Rückschlag seit Juni 2016. Kein gutes Signal für die ohnehin sehr volatilen Sommermonate.

Als Belastungsfaktor erweist sich vor allem der Euro. Zum Wochenschluss klopfte der Kurs mit 1,14 Dollar an die obere Begrenzung der seit 2015 bestehenden Trading-Range. Ein Ausbruch aus der Spanne würde eine große Bodenbildung bedeuten und auf eine massive Euro-Aufwertung schließen lassen. Ähnliche Situationen gab es in den vergangenen Jahren aber bereits mehrfach, zuletzt im Mai 2016. Zudem fehlen fundamentale Gründe, die eine weitere Aufwertung rechtfertigen.

Neben dem DAX brauchen auch die Tech-Werte in den USA eine Korrektur. Dazu stellen wir erneut ausführlich unsere Optionsscheine vor. Gehebelt lässt sich der DAX mit dem Bear DM3B96 oder dem Bull TD7BM9 abbilden.

