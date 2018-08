Tesla - Aktie nur 315 Dollar wert, Chef Musk im Drogenrausch?

Wir haben von Elon Musk noch nie etwas gehalten. Das liegt weniger an Tesla – die wir allerdings auch für überzogen halten im Vergleich zu BMW zum Beispiel – sondern weil die Attitude, die Behandlung von Mitarbeitern und die Lebenseinstellung der Silicon Valley “Gurus” einem ziemlich zuwider sein kann. Auch Steve Jobs wurde nach seinem Tod gefeiert, er war in Sachen Entwicklung sicherlich einzigartig. In Sachen zwischenmenschlichem Interagieren scheint einiges im Argen gelegen zu haben. So wohl auch bei Musk, der eigene Gesetze der Kommunikation pflegt und damit genauso abgehoben scheint wie viele Silicon Valley “Gurus”. Die Quittung: Die Aktie ging zuletzt auch aufgrund von Drogengerüchten um den Boss auf Talfahrt. 420 Dollar als Rückzugskurs von der Börse – eigentlich müsste der Kurs von Tesla dorthin laufen und die Volatilität kollabieren, richtig? Vola-Kollaps – das sah man letzte Woche beispielsweise bei Snap nach den Zahlen. Viele Investoren sind dann schockiert, wenn ihre Call-Optionsscheine an Wert verlieren obwohl die Aktie zulegt. Daniel hat in einem 25-Minuten-Gespräch mit Bianca Thomas diese Spezifität erklärt – ausgestrahlt wurde dies Samstag Nachmittag. Doch zurück zu Tesla, für die wir folgende Produkte empfehlen, wenn man überhaupt “long” dabei sein will: Capped-Bonus CQ6J3S mit

“Nicht 420 Dollar, sondern nur 315 Dollar ruft das Analysehaus RBC aus. Man hat die Einstufung für Tesla auf “Sector Perform” mit einem Kursziel von 315 US-Dollar belassen. Anlass der Studie sind Überlegungen des Chefs Elon Musk, den Hersteller von Elektrofahrzeugen von der Börse zu nehmen.

Analyst Joseph Spak schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, dass durchaus außenstehende Investoren mit den nötigen Finanzierungsmitteln bereit stehen könnten. Allerdings sei es wichtig zu wissen, wer diese Anleger seien. Dann könnten die Aktionäre entscheiden, ob sie in der Aktie investiert bleiben.

Was neben Tesla in diesem Markt so los ist und wie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aussehen, das erklärt Mark Holman von Vontobel :

Das rasche Abflachen der US-Zinskurve wird wohl vorerst innehalten. Zuletzt schrumpfte das Gefälle zwischen den Renditen für zwei- und zehnjährige Treasuries bis auf 24 Basispunkte.

Das deutliche Abflachen begann, als die US-Notenbank Fed mit der Normalisierung ihrer Geldpolitik begann. Für das Kalenderjahr 2018 wird inzwischen mit vier Zinserhöhungen gerechnet, womit die Obergrenze des Leitzinses bis zum Jahresende bei 2,5 Prozent liegen würde. Da der sogenannte Dot Plot, der die anonymisierten Zinserwartungen der Fed-Mitglieder umfasst, für 2019 weitere vier Zinserhöhungen signalisiert, ist es durchaus möglich, dass die Zinskurve in den nächsten zwölf Monaten invertiert. Der Abstand zwischen den zweijährigen Renditen und dem Leitzins liegt gegenwärtig bei 66 Basispunkten und lag auch seit geraumer Zeit bei mindestens 50 Basispunkten – denn die Märkte erkannten, dass die US-Notenbank ihre Prognosen tatsächlich umsetzte. Sollte die Steilheit dieses kurzen Endes der Kurve anhalten, wäre bis zum Jahresende bei einem Leitzins von 2,5 Prozent eine invertierte Kurve mit zweijährigen Renditen von über 3 Prozent und zehnjährigen Renditen von weiterhin unter 3 Prozent möglich.

Es ist wohl etwas verfrüht, um von einer invertierten Kurve zu sprechen, solange wir uns mitten in einer sehr beeindruckenden Gewinnsaison befinden. Das vierteljährliche Bruttoinlandprodukt der USA wird wohl seinen Höchststand dieses Zyklus erreichen. Warum kam es also zu dieser Verflachung der Kurve?

Im Grunde sind dafür zwei Kräfte verantwortlich. Das vordere Ende ist mit jeder Zinserhöhung kontinuierlich gestiegen, während sich das lange Ende erholte. Dabei gaben die zehnjährigen Renditen von ihrem Höchststand von 3,12 Prozent im Mai auf 2,80 bis 2,90 Prozent nach und verharrten im letzten Monat auf diesem Niveau. Diese beiden entgegengesetzten Kräfte waren für das massive Abflachen der Kurve verantwortlich.

In den letzten Tagen haben sich die zehnjährigen Renditen jedoch von diesem Niveau gelöst und sind wieder auf knapp unter 3 Prozent gestiegen; auch der Abstand zwischen der Zwei-Jahres- und Zehn-Jahres-Kurve liegt wieder bei 30 Basispunkten.

Das lange Ende war in den letzten drei Monaten einem kontinuierlichen Strom schlechter Nachrichten von den Märkten ausgesetzt, wodurch langfristige Treasuries wieder in Mode kamen. Eine explosive Mischung aus Sorgen über einen Handelskrieg, Schwierigkeiten der Schwellenländer (Türkei, Argentinien und Brasilien) und politischer Unsicherheit in Europa hat die Märkte erschreckt. Die US-Notenbank bleibt jedoch entschlossen und sieht über all diese Entwicklungen hinweg. Damit signalisiert sie eine robuste anhaltende Erholung, eine Verbesserung auf den Arbeitsmärkten und einen allmählichen, aber keinesfalls besorgniserregenden Anstieg der Inflation. Kurz gesagt: Die US-Notenbank sieht keine Probleme, die Märkte hingegen schon. Die perfekte Kombination für ein Verflachen der Zwei- und Zehn-Jahres-Kurve.

Der Strom schlechter Nachrichten versiegt jedoch inzwischen. Stattdessen treten positive Fundamentaldaten auf Unternehmensebene in den Vordergrund, und gute Nachrichten auf Makroebene werden sicherlich mit dem erwarteten Höchststand des US-Bruttoinlandprodukts folgen. Zudem scheinen bereits negative Neuigkeiten aus den Schwellenländern eingepreist zu sein.

Aus diesem Grund rechnen wir damit, dass längerfristige Zinsen im Sommer Spielraum nach oben haben und das Abflachen der Zinskurve, zumindest vorerst, eine Atempause einlegt. Natürlich könnte es immer zu „neuen Neuigkeiten“ kommen – die Anlegerstimmung dürfte jetzt aber von den Fundamentaldaten bestimmt werden.”