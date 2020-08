Tesla: Aktie nimmt wieder Fahrt auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der E-Autohersteller (ISIN:US88160R1014 | WKN:A1CX3T) aus den Staaten setzte nach dem Höhenflug Mitte Juli (bis auf 1561 Euro) zu einer Korrektur an, die im Tief bis zur 35-Tage Linie führte (siehe Chart). Hier fand die Abwärtsbewegung ein Ende und am Folgetag konnte ein neues Kaufsignal generiert werden (blauer Kreis). In den letzten vier Handelstagen zog die Notierung danach wieder kräftig an und klopft bereits heute an die alten Hochs an. Kurz nach der Eröffnung steht Tesla aktuell bei 1553 Euro und könnte somit kurz vor einem neuen Alltime-High stehen.







Tesla Tageschart





