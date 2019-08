Tesla-Aktie mit möglichem Short-Setup

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Symbol: TSLA ISIN: US88160R1014



Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Seit Jahresanfang geht es bei Tesla fast nur noch bergab, es sieht aus als hätte jemand den Stecker gezogen. Meist prallten Kursanstiege spätestens am 50er-EMA ab, nur im Juli gab es einen deutlichen Ausbruch nach oben. Die Gegen­reaktion erfolgte jeweils in Kursabschlägen von 30 bis 40 USD, im Mai gleich mit zweieinhalb Schüben hintereinander ohne zwischenzeitliche Kurserholung, so dass hier fast minus 80 USD zu verzeichnen waren.

Chart vom 09.08.2019 Kurs: 235,01 EUR





Meine Expertenmeinung zu Tesla

Meinung: Das Thema Elektromobilität ist momentan in den Medien sehr präsent. Trotzdem schafft es Tesla nicht, trotz steigender Umsätze regelmäßige Gewinne zu erwirtschaften. Womöglich setzen Anleger jetzt darauf, dass sich nicht die rein batterie­­betriebenen Fahrzeuge, sondern solche mit Hybrid- oder Brenn­stoff­­zellen­antrieb als effizienter und umwelt­freundlicher erweisen. In der angespannten Börsen­situation ist kaum anzunehmen, dass Investoren noch mehr Geld in die Hand nehmen um den Kurs der Tesla-Aktie über die momentan eng beieinander­liegenden EMAs zu hieven. Stattdessen könnte – eventuell nach ein paar Tagen Seitwärts­bewegung – ein erneuter Abverkauf mit einem Kursverfall in der Größen­ordnung wie zuvor mehrfach gesehen erfolgen.

Mögliches Setup: Als Verkaufssignal könnte sich eine Marke etwas unter 235,01 USD, dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag, herausbilden. Der Stopp Loss wäre dann, je nach dem wo sich das vorherige Hoch bildet, bei circa 240 USD zu setzen. Das Chance-Risiko-Verhältnis in diesem Szenario läge bei einer ange­nommenen Gewinnchance von 30 USD und einem Maximalverlust von 5 USD bei 6:1. Earnings stehen erst am 23. Oktober wieder an und somit nicht im Wege falls der Kurs tätsächlich für längere Zeit in die erwartete Richtung laufen sollte.

Aussicht: BÄRISCH

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in TSLA.



Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.



Der Finanzinformationsdienst und deren Autoren werden Finanzinstrumente als Trader privat bei Eintreten der auf der Plattform www.ratgeberGELD.at besprochenen charttechnischen Bedingungen mit großer Wahrscheinlichkeit selbst traden. Dies könnte auch bei diesem Wertpapier einen Interessenskonflikt begründen, welcher aber zum Zeitpunkt der Marktberichterstellung oder der Empfehlung noch nicht besteht. Kauf und Verkauf können dabei jederzeit erfolgen und werden nur für Kunden auf www.ratgeberGELD.at im Chat oder per Mail veröffentlicht.

Zur Vermeidung möglicher Interessenskonflikte durch Kursmanipulationen, dem sogenannten Scalping (Kurse in eine bestimmte Richtung lenken), werden nur stark marktkapitalisierte Wertpapiere mit einem Mindesthandelsvolumen von 500.000 Stück pro Tag, Indizes, Rohstoffe und Währungen besprochen.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

