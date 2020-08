Tesla Aktie: Die größte Luftnummer aller Zeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Für Shortseller Jim Chanos ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Aktienmarkt vor die Wand fährt. In einem Bericht des Finanzportals „finanzen.net“ vom Freitag hat er sich kritisch über den Aktienmarkt geäußert. Die Statements stammen aus einem Interview des Shortsellers mit der „Financial Times“. Demnach gibt es laut Chanos zunehmend Indizien, die auf ein baldiges Ende des Bullenmarktes hindeuten.

Paradebeispiel für alles, was schief läuft

Im Zentrum seiner Kritik stehen Elon Musk und die Tesla-Aktie. Demzufolge sei das Wertpapier ein absolut typisches Beispiel für die Fehlentwicklungen am Markt. Sicherlich, der Kurs der Aktie steige und steige und habe sich seit rund fünf Jahren versechsfacht. Doch diese Bewertungen könnten nicht auf Grundlage der Fundamentaldaten zustande kommen. Chanos wirft Tesla demnach vor, seine Buchhaltung mit Tricks aufzuhübschen. Der Konzern sei weiterhin unrentabel.

Außerdem stehe er unter verschärftem Konkurrenzdruck und das Wertpapier von Tesla „sei extrem gehebelt“. Das ganze Börsen-Spektakel um Tesla funktioniere nur, weil Elon Musk perfekt die Illusionen eines Bullenmarkts verkörpere. Deswegen sehe der Experte die Tesla-Aktie als Paradebeispiel für alles, was am Aktienmarkt derzeit falsch läuft, hieß es. Am Montagmorgen zählte das Wertpapier übrigens laut „finanzen.net“ zu den Verlierern des Tages.

