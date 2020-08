Tesla Aktie: Wie reagieren die Anleger auf den Aktiensplitt?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Am Freitag verabschiedete sich die Tesla-Aktie mit einem neuen Allzeithoch bei 2.318,49 US-Dollar und einem Schlusskurs von 2.083,35 US-Dollar aus dem Handel. Ab Montag müssen sich die Anleger jedoch wieder an deutlich tiefere Kurse und Zahlen gewöhnen, denn es greift der Aktiensplitt im Verhältnis 1:5.

Für einen Tesla-Aktionär ändert sich wertmäßig nichts. Die Aktie hat zwar optisch nur noch ein Fünftel ihres Werts vom Freitag. Dafür hat der Anleger aber auch die fünffache Anzahl an Tesla-Aktien in seinem Depot. Spannender wird sein, wie die nicht in der Aktie investieren Anleger mit diesem Splitt umgehen werden.

Lassen sie sich von den nun optisch deutlich günstigeren Kursen täuschen, könnte die steile Rallye durchaus fortgesetzt werden. Das neue Allzeithoch würde dann schnell von neuen Hochs abgelöst und die neue Zielzone der Bullen wäre erneut der Kursbereich um 500,00 US-Dollar.

Geht die Tesla-Aktie jedoch im September in eine Korrektur über, könnten größere Abgaben auf dem Plan stehen. Verluste, die bis weit unter die 2.000,00 bzw. 400,00 US-Dollar-Marke reichen können, müssten in diesem Fall einkalkuliert werden. Ein mögliches Ziel der Bären könnte dabei das Hoch vom 13. Juli bei 1.794,99 US-Dollar sein. Bereinigt um den Splitt liegt es bei 358,99 US-Dollar.

Disclaimer

Die auf finanztrends.info angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information. Die hier angebotenen Beiträge stellen zu keinem Zeitpunkt eine Kauf- beziehungsweise Verkaufsempfehlung dar. Sie sind nicht als Zusicherung von Kursentwicklungen der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist risikoreich und birgt Risiken, die den Totalverlust des eingesetzten Kapitals bewirken können. Die auf finanztrends.info veröffentlichen Informationen ersetzen keine, auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Es wird keinerlei Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden übernommen. Finanztrends.info hat auf die veröffentlichten Inhalte keinen Einfluss und vor Veröffentlichung sämtlicher Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen o.ä. Demzufolge kann bezüglich der Inhalte der Beiträge nicht von Anlageinteressen von finanztrendsw.info und/ oder seinen Mitarbeitern oder Organen zu sprechen sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen usw. gehören nicht der Redaktion von finanztrends.info an. Ihre Meinungen spiegeln nicht die Meinungen und Auffassungen von finanztrends.info und deren Mitarbeitern wider. (Ausführlicher Disclaimer)