Tesla Aktie: Vorausschauend?

Bei Tesla stehen üblicherweise eher Dinge wie neue Modelle oder Weiterentwicklung bei den Batterien oder Entwicklungen in den „Giga Factories“ im Interesse auch der Aktionäre. Ein gutes Beispiel dafür war die vorige Hauptversammlung des Unternehmens, direkt gefolgt vom „Battery Day“. Beide Ereignisse waren erfreulicherweise frei zugänglich im Internet zu verfolgen – auch für diejenigen, die keine Tesla-Aktien im Depot haben. Bei den Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung, zu denen Abstimmungen anstanden, durften dann aber – natürlich – nur die Aktionäre für ihre Aktien abstimmen. Weniger im Fokus stehen Dinge wie Rohstoffversorgung. Solange es genug benötigte Rohstoffe gibt, ist das auch kein besonders aufregendes Thema.

Aber was ist, wenn z.B. Lithium oder Kobalt zukünftig knapper wird, weil z.B. manche neuen Vorkommen nicht wie geplant erschlossen werden und die Nachfrage gleichzeitig stark steigt? Und nach dem derzeitigen Stand der Dinge werden für Elektro-Autos mit Lithium-Ionen Akkus eben Lithium und auch Kobalt benötigt. In dem Zusammenhang fiel eine Mitteilung auf, derzufolge ein Unternehmen namens Piedmont Lithium mit Tesla ein Lieferabkommen geschlossen hat. Es geht da um ein Lithium-Vorkommen, das vom genannten Unternehmen erschlossen wird. Noch wird also nichts geliefert, aber Tesla sichert sich bereits für die Zukunft einen Teil der dortigen Produktion – sofern da die Erschließung klappt.

Finanztrends by Peter Niedermeyer

