Tesla Aktie: Super!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Anleihenkönig Bill Gross veröffentlichte seinen Marktausblick für 2021 – und wettet auf ein Umdenken bei den hochfliegenden Aktien des Marktes.

In einer Ausblicksnotiz mit dem Titel “Little Bit Softer Now” warnt Gross, dass SPACs in diesem Jahr “kämpfen könnten”. Eine der heißesten Aktien des Jahres 2020 wurde von Gross auch als riskante Wette für 2021 hervorgehoben. Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) ist “definitiv überbewertet”, so der Fondsmanager.

“Wachstumsaktien, SPACs und die Teslas des Jahres 2020 könnten es schwer haben, Daytrading-Robinhoods zu gefallen”, sagte Gross. Der Investor sagte, dass die Musik des Marktes im Jahr 2021 nicht 50 Cent ähneln sollte, der mit 100 Dezibel gespielt wird, sondern eher Gilligan’s Island mit 60 Dezibel oder weniger – “ein bisschen leiser jetzt!”

Der Spielzug des legendären Investors ist es, sich auf Value- und nicht auf Momentum-Aktien zu konzentrieren. “Ich dachte, dass IBM vor sechs Monaten ein Schnäppchen war mit einem KGV von 10 und einer Rendite von 5%”, sagte Gross über International Business Machines (NYSE: IBM). “Value und Dividenden sind so vorteilhaft.” Der Zustrom von Einzelhändlern und der Aufstieg von provisionsfreien Handelsplattformen wie Robinhood haben die Bewertungen in die Höhe getrieben und erfahrene Investoren wie Gross werden sie wahrscheinlich ausrufen.

“In den Händen von Robinhood-Göttern fürchte ich, dass es definitiv überbewertet ist”, sagte der Investor und bezog sich dabei auf Tesla. Gross wählt Erdgas-Pipeline-Aktien als seinen Lieblingsmarktsektor für 2021 aus. Der Investor hebt die Dividendenrenditen von 9% bis 12% für den Sektor und “gewisse Steuervorteile hervor.” Zu den Empfehlungen von Gross gehören Magellan Midstream Partners LP (NYSE:MMP), BP Midstream Partners LP (NYSE:BPMP) und Enterprise Products Partners LP (NYSE:EPD).





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.