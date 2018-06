Tesla-Aktie: Stimmung im Eimer - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.



Es gebe in letzter Zeit kaum noch positive Stimmen zu Tesla. Die Leerverkaufsrate liege bei der Tesla-Aktie auf Rekordniveau. Maydorn bleibe allerdings positiv gestimmt für den US-Konzern. Die negativen News würden anhalten und die Aktie steige aber in den letzten trozdem. Er erwarte kurzfristig - gegen das Sentiment - weiter steigende Kurse der Tesla-Aktie, so Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.06.2018)



