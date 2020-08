Tesla Aktie: Noch hält der Abwärtstrend [...]

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Auch in den vergangenen Tagen kamen die Bullen bei der Tesla-Aktie gegen den aktuellen Verkaufsdruck nicht an. Es gelang zwar ein kleiner Anstieg, doch er führte den Kurs nur bis an den kurzfristigen Abwärtstrend seit dem Allzeithoch zurück. Er konnte jedoch nicht überwunden werden.

Damit setzt sich die nach dem Hoch vom 13. Juli 1.794,99 US-Dollar begonnene Konsolidierung weiter fort. Mit dem Schlusskurs vom Freitag bei 1.430,76 US-Dollar kommt zudem das Tief vom 24. Juli bei 1.366,54 US-Dollar wieder in den Blick. Es stellt derzeit zusammen mit dem Hoch vom 7. Juli bei 1.429,50 US-Dollar, das am Freitag bereits fast erreicht wurde, die beiden wichtigsten Unterstützungen dar.

Werden sie aufgegeben, sollte damit gerechnet werden, dass die Tesla-Aktie ihre Abwärtsbewegung bis auf den 50-Tagedurchschnitt fortsetzt. Dieser steigt zwar weiterhin an, der Anstieg flacht aber zunehmend ab. Aktuell verläuft der EMA50 bei 1.220,06 US-Dollar. Wird auch der gleitende Durchschnitt unterschritten, drohen weitere Abgaben bis auf das Hoch vom 10. Juni bei 1.027,48 US-Dollar.

Die Käufer stehen weiterhin vor der Notwendigkeit, den kurzfristigen Abwärtstrend brechen zu müssen. Gelingt das, sollte ein Anstieg über die Marke von 1.600,00 US-Dollar versucht werden. Anschließend gilt es, das Hoch vom 23. Juli bei 1.689,00 US-Dollar zu überwinden und bis auf das Allzeithoch vorzustoßen. Hier muss darauf geachtet werden, dass es nicht zur Ausbildung eines Doppeltops kommt.

