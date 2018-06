Tesla-Aktie: Model 3 wird in der Gunst der Käufer bleiben! - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Bill Selesky, Aktienanalyst bei Argus Research, empfiehlt Investoren im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) weiterhin zum Kauf.



Die jüngsten Kursrückgänge beim Aktienkurs von Tesla Inc. stellen nach Meinung der Analysten von Argus Research eine günstige Einstiegsgelegenheit dar.



Das Model 3 dürfte wegen der technischen Raffinessen und des relativ günstigen Preises weiterhin der Verkaufsschlager bei Tesla Inc. bleiben. Daran würden die Probleme bei der Batterieproduktion nichts ändern, so die Einschätzung des Analysten Bill Selesky.



Die Aktienanalysten von Argus Research stufen in ihrer Tesla-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 444,00 USD.



