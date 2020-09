Tesla Aktie: Mal auf Twitter schauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Wer bei Tesla investiert ist, dem sei geraten: Mal auf Twitter schauen, was der Tesla CEO Elon Musk da so von sich gibt. Das könnte gerade jetzt interessant sein, denn heute = Dienstag soll die diesjährige ordentliche Hauptversammlung (HV) von Tesla stattfinden. Und nicht nur das: Im Anschluss an die HV will Tesla das Event „Battery Day“ veranstalten. Und genau dazu gab es einen tweet von Elon Musk. So twitterte Musk am Montag im Hinblick auf den anstehenden Tesla Battery Day, dass es dabei um die langfristige Produktion gehen wird (“especially Semi, Cybertruck & Roadster“). Aber: Man werde auch mitteilen, dass Tesla vor 2002 keine ernsthaft hohe Produktion erreichen werde. Im Originaltext hieß es “will not reach serious high-volume production until 2022”.

Keine besonders hohe Batterie-Produktion vor 2022? Diese Ansage ist zum einen ehrlich, zum anderen aber auch vielleicht für einige kurzdenkende Trader/Investoren enttäuschend. Und wenn sich dieser Tenor auf der HV und beim Tesla Battery Day heute durchsetzt, dann könnte das kurzfristig Druck auf die Aktie ausüben. Doch wer weiß, vielleicht will Musk nur die Erwartungen im Vorfeld der heutigen Veranstaltungen etwas dämpfen. Vielleicht wissen wir nach den Veranstaltungen mehr.





