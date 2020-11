Tesla-Aktie: Kurz vor dem Bankrott?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla-CEO (NASDAQ:TSLA) Elon Musk gab am Dienstag bekannt, dass der Autohersteller “etwa einen Monat” vor dem Bankrott stehe, gerade als die Modell-3-Limousine für die Massenproduktion vorbereitet wurde.

Was geschah





Die Exekutive sagte auf Twitter, dass der Zeitraum zwischen Mitte 2017 und Mitte 2019, als die Modell-3-Rampe begann, “extreme Belastung [und] Schmerzen für eine lange Zeit” gewesen sei. Musk beschrieb den Zeitraum als “Produktions- [und] Logistikhölle”.

“Ich habe mein letztes Geld investiert, obwohl ich dachte, dass wir immer noch scheitern würden. Aber, es war entweder das oder der sichere Tod für Tesla”, sagte der milliardenschwere Unternehmer in einem Tweet.

Musk sagte, es sei “extrem schwierig, Geld für ein Elektroauto-Startup aufzutreiben”, zu einer Zeit, als Konkurrenten wie die General Motors Company (NYSE:GM ) und Chrysler, heute bekannt als Fiat Chrysler Automobiles NV (NYSE: FCAU), in Konkurs gingen.

Der Tesla-CEO sprach auch über sein Vergütungspaket für Führungskräfte, das Aktienoptionen beinhaltet, wenn er bestimmte Benchmarks erfüllt. “Der Grund für die Aktienoptionen ist, dass sie benötigt werden, um die Menschheit dabei zu unterstützen, in 10 bis 20 Jahren zum Mars zu gelangen”, sagte Musk und bezog sich dabei auf SpaceX und seine Ambitionen mit dem roten Planeten.

Warum es wichtig ist





Der Autohersteller mit Sitz in Palo Alto hat seit den herausfordernden Tagen, die Musk in seinen Tweets beschrieb, einen langen Weg zurückgelegt, wobei das Modell 3 in diesem Jahr zum beliebtesten Elektroauto der Welt aufstieg. Das Modell dominierte die chinesischen Märkte in diesem Sommer – mit 11.014 verkauften Einheiten im Juli in China.

Zu Beginn des Jahres begann Tesla mit der Produktion des Modells 3 in seiner Shanghaier Giga-Fabrik, und auch die Hauptstruktur der zweiten Phase dieser Anlage, in der das Modell Y hergestellt werden soll, ist nun fertig gestellt. Der Autohersteller begann im vergangenen Monat mit dem Export von in China hergestellten Modell-3-Fahrzeugen in mehr als 10 europäische Länder, darunter Deutschland, Frankreich und die Schweiz.

Die Tesla-Aktien schlossen am Dienstag fast 5,8% höher bei $ 423,90 und legten in der Nachstundensitzung um 0,17% zu.

Von Shivdeep Dhaliwal (Benzinga) - 4. November 2020

