Tesla-Aktie – Kurssturz voraus?

Das könnte eine echte Kurskatastrophe werden! Die Skeptiker sehen bei Tesla eine klare Überbewertung! Denn die Tesla-Aktie ist zum einen sehr gut gelaufen und hat ihren Aufwärtstrend seitwärts verlassen! Zum anderen ist die Enttäuschung der Anleger regelrecht greifbar, die der mit viel Spannung erwartete Battery Day mit sich brachte! Wirklich Neues konnte Elon Musk nicht präsentieren und wärmte nur altbekanntes wieder auf!

So bewertete Ende September JP Morgan die Tesla-Aktie auch mit “underweight” und einem Kursziel von 65 US-Dollar. Denn der JP Morgan-Analyst Ryan Brinkman ist der Ansicht, dass die Aktie erheblich überbewertet wäre in Relation zu den Fundamentaldaten! Zudem merkt er kritisch an, dass das angekündigte 25.000 US-Dollar-Model von Tesla schon für 2021 in Aussicht gestellt wurde. Weiterhin weist Brinkman darauf hin, dass die auch schon vor rund drei Jahren vorgestellten Projekte wie eine Sattelzugmaschine oder ein Roadster bislang nicht entwickelt worden sind.

Ebenso recht negativ ist die Nord LB für die Tesla-Aktie eingestellt! Diese sieht für die Tesla-Aktie ein Ziel von 140 US-Dollar mit der Anlageempfehlung “verkaufen”. Grund für die eher negative Einstellung der Nord LB ist die Ansicht, dass Tesla zwar durchaus ein 25.000 US-Dollar Fahrzeug in drei Jahren anbieten könne, aber dieses sodann mit Verlust verkauft werden würde. Zudem würde Tesla derzeit nur mit den sogenannten “Regulatory Credits” Geld verdienen! Diese Einnahmen entstehen, wenn andere Auto-Hersteller, die nicht genügend E-Fahrzeuge in Kalifornien verkaufen, sich bei Tesla überschüssige “Credit Points” kaufen müssen. Im Umkehrschluss bedeutet das jedoch wiederum, dass Tesla irgendwann Miese schreiben wird, wenn die Konkurrenz keine “Credit Points” mehr benötigt, da selbst genügend E-Fahrzeuge verkauft werden können!





