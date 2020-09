Tesla Aktie: Korrektur bis 250 USD? CHARTCHECK

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Aktie: Aktuell steht der Aktienkurs des US-amerikanischen Unternehmens bei 441 USD. Doch nach starken Anstiegen folgen auch immer wieder Konsolidierungen. Aber ist es jetzt schon so weit? Da es erste Anzeichen gibt, möchte ich mal die mögliche Entwicklung einer abwärts gerichteten Bewegung ins Auge fassen. Die Fibonacci-Retracement-Zonen sind immer sehr nützlich und geben mögliche Korrekturzeile an. So liegt das 50 % Retracement bei 286,05 USD. Ein Rückgang bis dorthin wäre nichts Besonderes. Aber auch 235,09 USD (61,8 % Fibo) sind durchaus denkbar.

○ Die Gleitenden Durchschnitte: 38-Tage-Linie (bullisch) | 100-Tage-Linie (bullisch) | 200-Tage-Linie (bullisch) | Wir befinden uns in einem sehr guten Aufwärtstrend. Denn der Kurs notiert über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Außerdem ist die 200-Tage-Linie steigend. Aus dieser Sicht ist man auf der Long-Seite sehr gut aufgehoben.

○ Der High-Low Channel: Obere-Band (bullisch) | Untere-Band (bullisch) Der Kanal mit Periode 30 weist zurzeit einen Aufwärtstrend auf. Denn sowohl das obere Band als auch das untere Band ist steigend, das ist als bullisch zu werten.

○ Der Macd Indikator (Tesla Aktie): (Über null – aber fallend) Er ist über der Nulllinie aber die Signallinie ist unter der Triggerlinie. Somit könnte man das als Verkaufssignal auslegen, man sollte zumindest vorsichtig sein.

○ Der Rsi Indikator: (Neutral) Zwar befindet sich Indikator im neutralen Bereich, aber er zeigt Tendenzen zur überkauften Zone.

○ Der Stochastic Indikator: (Überkauft) Dieser Oszillator notiert im überkauften Bereich. Insofern kann in den nächsten Tagen ein Verkaufssignal entstehen.





