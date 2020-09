Tesla Aktie: Kommt es zum Knall?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Normalerweise lässt sich ein Elon Musk von nichts und niemanden aufhalten. Schlechte Zahlen zum Beispiel beeindrucken den Tesla-Chef nicht. Mangelnde Profitabilität ist auch kein Hemmnis. Große Visionen und Ankündigungen des Tesla-Chefs reißen schließlich auch das Börsen-Publikum immer wieder mit und führen die Tesla-Aktie zu ungeahnten Höhen. Aber gut, Tesla hat auch noch nicht in Deutschland produziert. Daher steht nun in Brandenburg für den Elektroauto-Pionier der wahre Lackmus-Test bevor und damit ein möglicher Zusammenprall unterschiedlicher Mentalitäten.

Wie das Finanzportal „finanzen.net“ am Montag berichtete, steht am Mittwoch ein wichtiger Termin im Kalender des Unternehmens. Dabei geht es um das Vorhaben, in Grünheide bei Berlin eine Tesla-Fabrik zu errichten. Zwar gebe es dort bereits erkennbare bauliche Fortschritte, wovon sich Musk Anfang September überzeugt habe. Aber eine endgültige Genehmigung für all die Baupläne vom Land für Tesla stehe noch aus. Nicht einmal einen Termin dafür gebe es. An besagtem Mittwoch nun komme es zur öffentlichen Anhörung. Kritiker der sogenannten „Gigafactory“ und das zuständige Landesamt für Umwelt treffen aufeinander. Laut Bericht liegen 406 formelle Einwände vor, über die man am Mittwoch diskutiere. Dieweil hat Musk schon mal eine „big party“ angekündigt für den Tag, an dem der Bau der Tesla-Fabrik fertig ist. Ab kommenden Sommer sollen in Brandenburg Elektroautos vom Band rollen.

