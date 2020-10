Tesla Aktie: Ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Man fragt sich, warum einige Medien so überrascht sind, dass Tesla wohl keine Medien mehr braucht. Laut einer Meldung auf „finanzen.net“ vom Dienstag hat Tesla offenbar sein PR-Team nach Hause geschickt. Als Quelle dieser Nachricht nennt man das Nachrichtenportal „electrek.co“. Deren Angaben zufolge habe Tesla seine gesamte PR-Abteilung aufgelöst. Diesen Schritt könne man als „Bruch mit der Presse“ deuten, hieß es weiter. Wobei man vergisst, dass Teslas stärkster PR-Mann Elon Musk den Konzern ja weiterhin leitet. Damit besteht die Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens also im Grunde weiter – nur halt etwas unkonventionell.

In der Vergangenheit hatte sich Musk einige Male über die Presse und deren Berichterstattung beschwert. Diese sei unfair und behandle den Konzern schlecht. Dabei klang er zeitweilig ein bisschen wie US-Präsident Donald Trump. Ein möglicher Bruch mit den Medienvertretern sei daher nur konsequent. Eine offizielle Bestätigung für die Auflösung der PR-Abteilung lag demnach zumindest am Dienstag noch nicht vor. Die Tesla-Aktie zeigte sich tags darauf übrigens völlig unbeeindruckt von dem möglichen personellen Rumoren im Hintergrund. Laut einer Meldung auf „focus.de“ gehörte das Wertpapier zu den aussichtsreicheren Aktien des Tages. Die Einschätzungen der Analysten hinsichtlich der mittelfristigen Entwicklung der Tesla-Aktie könnten allerdings unterschiedlicher nicht sein. Darauf wies das Börsenmagazin „deraktionaer.de“ am Dienstag hin. Es bleibt also spannend wie immer bei Tesla und die Aktie weiterhin im Fokus. Wozu braucht man da ein PR-Team?

from

Finanztrends by Claudia Wallendorf

