Tesla Aktie: Höher, schneller, weiter

Von der Corona-Krise ist beim E-Autobauer Tesla kaum etwas zu spüren. Im Gegenteil, mit dem Aktienkurs des Konzerns ging es in den vergangenen Monaten steil bergauf. Seit Jahresbeginn können die Anleger sich über Kursgewinne von mehr als 300 Prozent freuen. Ein Ende dieser Hausse scheint noch nicht in Sicht zu sein. Die schier endlosen Gewinne an der Börse haben ziehen so manchen Nebeneffekt mit sich. Unter anderem befördern sie Tesla-Chef in hohem Tempo aufwärts im Ranking der reichsten Menschen der Welt.

Wie T-Online berichtet, schafft Elon Musk es mittlerweile auf den vierten Platz der reichsten Menschen der Welt. Zu verdanken hat der Unternehmer dies in erster Linie dem Erfolg seiner Unternehmen Tesla und Space-X. Noch reicher als Musk sind nur die digitalen Pioniere in Form von Mark Zuckerberg, Bill Gates und Jeff Bezos. Letzterer ist derzeit der reichste Mensch der Welt und besitzt mit geschätzt 188 Milliarden US-Dollar mehr als doppelt so viel wie Musk, dessen Vermögen auf „nur“ 84,8 Milliarden Dollar geschätzt wird.

Es ist jedoch gut möglich, dass Musk und Tesla ihre Aufholjagd fortsetzen werden. Am Mittwochmorgen konnte die Aktie sich erneut um rund ein halbes Prozent verbessern und viele Experten sehen eine rosige Zukunft für Elektroautos im Allgemeinen und den US-Hersteller im Speziellen. Technologisch verfügt Musk über manchen Vorsprung, während vor allem die alteingesessenen Autohersteller die elektrische Revolution zum Teil vollkommen verschlafen haben. Eine Garantie für steigende Kurse ist die günstige Ausgangslage aber natürlich nicht.

