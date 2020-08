Tesla-Aktie - Gewinnmitnahmen! Ist das das Ende?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Bislang war die Aktie des E-Autobauers Tesla nicht zu bremsen! Der Wert verläuft seit Anfang April 2020 in einem stürmischen Aufwärtstrendkanal! Seit Anfang April hat sich die Aktie vervierfacht! Wirklich nachvollziehbar ist diese Bewegung unter fundamentalen Aspekten kaum. Denn die Marktkapitalisierung bewertet Tesla als Autobauer mit der höchsten Bewertung aller KFZ-Hersteller – und in Relation zu den tatsächlich verkauften PKWs ist die Bewertung abenteuerlich hoch! Letztlich ist die Tesla-Aktie eher ein „Glaubensfall“!

Zum Wochenanfang zeigen sich nun jedoch erste Bremsspuren. So wurden über der runden 2.000$-Marke im Handelsverlauf deutliche Gewinnmitnahmen registriert. Bei recht hohen Umsätzen pendelte der Wert um die 2.000$ hin und her. Charttechnisch sind die Tesla-Aktien jedoch überkauft. Denn der RSI als auch der MACD als die Standard-Indikatoren zeigen sehr hohe Werte an. Ähnliche Indikatoren-Niveaus wurden im Juli-Hoch erreicht mit anschließend fallenden Kursen.

Trotzdem gilt: Der Trend ist intakt und solange keine eindeutige Gipfelbildung zu verzeichnen ist, bestimmt der Trend die Handelsmaxime! Rücksetzer sind so im Trend grundsätzlich auf Kaufsignale zu beobachten. Das Kursziel ist die obere Trendkanalbegrenzung! Somit besteht noch die Chance, bis rund 2.300 / 2.400$ zu laufen.

