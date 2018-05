Tesla-Aktie: Extreme Wette auf die Zukunft - Verkaufsempfehlung, neues Kursziel - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Hannover (aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:

Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des US-Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) und senkt das Kursziel von 230 auf 220 USD.

Das Papier des US-Konzern sei eine extreme Wette auf die Zukunft. Negative Meldungen versuche Tesla oder eigentlich CEO Elon Musk mit einer Marketing-Maschinerie entgegenzuwirken, die immer dann, wenn es Probleme gebe, mit Neuigkeiten und Neuheiten ablenke und Versprechungen mache. In den letzten Wochen habe sich Musk aber recht dünnhäutig gezeigt. Zudem müsse er sich an Äußerungen messen lassen, dass er in diesem Jahr kein frisches Geld benötige. Als großen Fehler erachte Schwope die Tatsache, dass sich Musk nicht auf wenige wichtige Dinge konzentriere, sondern neben Tesla auch noch andere Unternehmen verantworte (SpaceX). Schwope erwarte, dass auch das Produktionsziel des Model 3 für Ende Juni von 5.000 Einheiten pro Woche verfehlt werde. Zudem müsse der US-Elektroautobauer erst noch beweisen, dass er mit dem Model 3 auch tatsächlich Geld verdienen könne. Angesichts der Häufung negativen Newflows habe Schwope seine Ergebnisschätzungen nach unten revidiert und reduziert in der Folge auch das Kursziel für die Tesla-Aktie von 230 auf 220 USD.

Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bleibt in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Verkaufsempfehlung für die Tesla-Aktie. (Analyse vom 24.05.2018)

