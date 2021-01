Tesla Aktie: Elon Musk bald der reichste Mann der Welt?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Elon Musk, CEO von Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), steht kurz davor, den Titel des reichsten Menschen der Welt von Jeff Bezos, CEO von Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), zu ergattern, wie der Bloomberg Billionaire’s Index zeigt.

Dem Automobil- und Raumfahrtunternehmer fehlen nur noch 3 Milliarden Dollar, um Bezos auf den ersten Platz der Bloomberg-Rangliste der Superreichen zu verdrängen. Während Musks Vermögen am Mittwoch bei $181,1 Milliarden lag, war Bezos $184 Milliarden wert. Die Tesla-Aktien schossen am Mittwoch um fast 3% in die Höhe und um weitere 1% im nachbörslichen Handel. Der CNBC-Vermögensreporter Robert Frank merkte an, dass Musk am Mittwoch der reichste Mensch der Welt sein könnte, wenn die Tesla-Aktien in der nächsten Handelssitzung um mehr als 1,6% steigen würden.



Der in Palo Alto ansässige Autohersteller wurde letzten Monat in den S&P 500 Index aufgenommen. Als der Schritt im November angekündigt wurde, lag Musks Vermögen Berichten zufolge bei 117 Milliarden Dollar, nachdem er bis zu diesem Zeitpunkt 90 Milliarden Dollar zugelegt hatte. Der Unternehmer hat – seit der Ankündigung der Aufnahme von Tesla – weitere $13 Milliarden zu seiner Kasse hinzugefügt. Musk besitzt 21 % der Tesla-Aktien und wird dank eines Vergütungsplans für 2018, der die Leistung und die Finanzen des Unternehmens in 12 Tranchen von Aktienoptionen belohnt, wahrscheinlich noch mehr Aktien zu seinem Namen hinzufügen. Im Oktober schaltete Musk eine Tranche frei, die ihm fast 1 % der ausstehenden Tesla-Aktien einbrachte und in 8,44 Millionen Optionen zum Kauf von Tesla-Aktien für jeweils fast 70 $ umgerechnet wurde. Tesla-Aktien schlossen am Mittwoch fast 2,8% höher bei 755,98 $ und legten nachbörslich um 1,01% zu. Am selben Tag schlossen Amazon-Aktien fast 2,5% niedriger bei $3.138,38 und gewannen 0,47% im nachbörslichen Handel.





