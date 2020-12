Tesla Aktie: Einkauf unwahrscheinlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Nach den Äußerungen von Elon Musk, dass Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) offen für eine freundliche Übernahme eines traditionellen Autoherstellers sei, wird die Straße von Spekulationen über das potenzielle Ziel überschwemmt. Gene Munster von Loup Venture sagt etwas anderes. Eine Übernahme eines traditionellen Autoherstellers würde philosophische Differenzen sowie finanzielle Verbindlichkeiten wie Pensionen mit sich bringen, sagte Munster, ein Analyst auf der Sell-Side, der zum Tech-Venture-Capitalist wurde, in einem kürzlich erschienenen Blog-Beitrag. Die Ford Motor Company (NYSE:F) sagte in einem Anfang dieses Jahres eingereichten Antrag, sie erwarte einen Neubewertungsverlust vor Steuern von etwa 2,2 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit ihren Pensions- und anderen Pensionsplänen.

Die potenziellen Straßensperren





Erstens sei in diesem Szenario ein Zusammenprall der Prinzipien wahrscheinlich, sagte Munster. Während traditionelle Autohersteller die Fertigungslinie von Henry Ford als primäre Methode verwenden, hat Tesla eine Hybrid-Fertigungslinie geschaffen, die die Montagereihenfolge berücksichtigt, um die Liniengeschwindigkeit dramatisch zu optimieren, sagte er. Zweitens ist Tesla im Gegensatz zu traditionellen Autoherstellern, die auf ein Netzwerk von Zulieferern angewiesen sind, um Warenkomponenten zu liefern, und die Softwareentwicklung oft auslagern, ein vertikal integriertes Unternehmen, das Hardware, Software und Fertigung besitzt, so Loup Ventures. Drittens wird es wahrscheinlich keinen anderen Altautomobilhersteller geben, der über die von Tesla gewünschte Technologie verfügt, sagte Munster. “Das Unternehmen hat einen technologischen Vorteil in jedem Baustein des Autos der Zukunft, einschließlich Batterien, Software, Motoren und Autonomie”. Viertens: Teslas Marke findet bei zukunftsorientierten, wohlhabenden Autokäufern Anklang, sagte er. In den nächsten 10 Jahren und darüber hinaus wird sich die Marke außerhalb des Automobils entwickeln und nach Ansicht von Munster ein Energieunternehmen der nächsten Generation darstellen.



Trotz des Vorstoßes traditioneller Autohersteller in den Bereich der Elektrofahrzeuge können sie nicht mit dem Markenimage von Tesla mithalten, sagte der Analyst. Schließlich gibt es einen Unterschied im Verkaufskanal, wobei traditionelle Autohersteller auf ein Händlernetzmodell setzen, während Tesla sich auf den Online-Verkauf konzentriert. Stattdessen könnte Tesla erwägen, Vermögenswerte der Autohersteller zu erwerben, wie z.B. ihre Produktionsanlagen und Belegschaften, sagte Munster. Dies würde das Unternehmen beim Anlagenbau und bei der Ausbildung der Belegschaft von Grund auf entlasten und auch sein Hauptproblem lösen, genügend Fahrzeuge zu bauen, um das erwartete jährliche Nachfragewachstum von 40% zu decken, sagte er. Teslawürde keine Probleme hinsichtlich der Finanzierung einer potentiellen Übernahme haben, sagte Munster. Teslas Marktkapitalisierung von $560 Milliarden sei größer als die kombinierte Bewertung der nächsten sechs Autohersteller, sagte er. Die Tesla-Aktien stiegen bei der letzten Überprüfung am Montag um 4,49% auf 625,91 $.





