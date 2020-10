Tesla Aktie, CNBC räumt ein: Doch keine Kultaktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc erhielt am Donnerstag ein hohes Lob vom CNBC-“Mad Money”-Moderator Jim Cramer, nachdem das Unternehmen die Gewinne für das dritte Quartal bekannt gegeben hatte.

“Sie haben die Autohersteller der alten Schule im Staub gelassen”, sagte Cramer, als er die Q3-Ergebnisse des von Elon Musk geführten Unternehmens analysierte. Cramer sagte, er habe “Unrecht” damit, Tesla zu seiner Liste von Kultaktien zu zählen: “Es ist keine Kultaktie, wie ich einmal dachte”, sagte der ehemalige Hedgefonds-Manager. Anfang dieser Woche hatte der CNBC-Moderator bemerkt: “Ich habe immer gesagt, dass Tesla eine Sektenaktie ist, auch nachdem ich letztes Jahr der Sekte beigetreten bin. Diese Aktionärsbasis geht nirgendwohin und ich auch nicht”.

Der ehemalige Hedge-Fonds-Manager wies darauf hin, dass man noch vor etwa einem Jahr Bedenken darüber geäußert habe, dass Tesla funktionell bankrott sei. Jetzt könne man argumentieren, dass der Hersteller von Elektrofahrzeugen “die beste Bilanz der Branche” habe.

Tesla meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 8,77 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 39% im Jahresvergleich mit einem Gewinn pro Aktie von 76 Cent. Die Schätzungen wurden somit um 56 Cent übertroffen. Der Autohersteller sagt, dass er im laufenden Geschäftsjahr 500.000 Fahrzeuge ausliefern wird.

Der Needham-Analyst Rajvindra Gill hat die Lieferprognose in Frage gestellt und sie als “sehr ehrgeizig” bezeichnet. Der in Palo Alto ansässige Autohersteller will die Auslieferungen im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal um fast 30% steigern. Gegenüber einem durchschnittlichen Anstieg von 13% im vierten Quartal über drei Jahre, wird es ein harter Kampf gemäß Gill, dieses Ziel zu erreichen. Jefferies-Analyst Philippe Houchois nannte das Ziel auch “herausfordernd”.





