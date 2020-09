Tesla Aktie: Battery Day – Anleger reagieren ENTTÄUSCHT!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Am 22.09. war es endlich soweit: Der für den Frühjahr geplante ‘Battery Day’ fand zusammen mit der Aktionärsversammlung als virtuelle Firmenveranstaltung statt. Über 270.000 Zuschauer verfolgten dabei mit voller Spannung die Ankündigungen des CEO Elon Musk. Und der Tesla-Chef hatte aus dem kalifornischen Fremont so einiges zu berichten.

Tesla plant ein massentaugliches E-Auto für 25.000 US-Dollar auf den Markt zu bringen. So gab der Tesla-Chef zu: „Wir haben kein erschwingliches Auto“. Möglich soll das gemacht werden durch sinkende Produktionskosten bei der Herstellung von Batterien. Um eine Halbierung der Batteriekosten war sogar die Rede. Darüber hinaus soll die Leistungsstärke der Batterien mit Hilfe einer neuen Batterietechnologie gesteigert werden. Durch diese Errungenschaft erhofft sich das Unternehmen, die Reichweite der E-Autos um bis zu 54 Prozent zu steigern. Doch noch bittet der Tesla-Chef um Geduld, denn der Plan könne erst in drei Jahren verwirklicht werden. Erste Erfolge möchte das Unternehmen allerdings schon in 18 Monaten präsentieren.

Darüber hinaus möchte der Konzern auf das kostenintensive Schwermetall Kobalt in seinen Batterien verzichten. Kritische Aktionäre hatten dem Unternehmen vorgeworfen durch die Nutzung von Kobalt Kinderarbeit und Menschenrechtsverletzungen im Kongo aktiv zu fördern. Dazu möchte das Unternehmen neben der Neukonzipierung der Herstellungskette auch Änderungen in der Materialzusammenstellung der Batterien vornehmen. Des Weiteren plane der Konzern in seiner Gigafabrik in Nevada alte Batteriezellen zu recyclen.

Ab Ende 2021 soll auch ein neues Model der S-Reihe auf den Markt kommen. Das Tesla Model S Plaid soll dabei auf bis zu 200 Meilen pro Stunde beschleunigen können und eine Reichweite von über 500 Meilen (~800 Kilometer) haben.

Doch die langerwarteten Ankündigungen erfüllten nicht die Erwartungen der Anleger und schickten die Aktie auf Talfahrt. So sackte die Tesla Aktie nachbörslich um 6,2 Prozent ab.

