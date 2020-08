Tesla-Aktie – Anleger sind verrückt geworden!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie des E-Autobauers Tesla mit neuen Rekorden. Der Kurs der Tesla-Aktie konnte die nächste runde Hunderter-Marke knacken und stieg über 1.800$ an! Damit erreicht Tesla nun eine Marktkapitalisierung von über 320 Milliarden US-Dollar. Tesla ist damit der am höchsten bewertete Autobauer weltweit. Eigentlich sollte damit klar sein, dass die Aktie vollkommen überbewertet ist. Selbst bei einem weiteren Wachstumsschub des Unternehmens. Als Erklärung für den Kursschub wird der überraschende Aktiensplit des Unternehmens genannt. Damit wird eine Tesla-Aktie wieder optisch günstiger und breitere Käuferschichten können sich somit auch mit einem kleineren Einsatz an Tesla beteiligen.

Nun, jeder Preis einer Aktie wird letztlich nur von Angebot und Nachfrage bestimmt. Und solange hier der „Tesla-Hype“ als Ersatzreligion für die Anleger funktioniert, dürfte der Kurs auch weiter nach oben klettern. Fundamental hingegen sind auch die Experten überrascht und sehen deutlich niedrigere Kursziele. Morgan Stanley sieht die Tesla-Aktie bei 1.360$, die Citibank hingegen bescheinigt Tesla nur einen Wert von 550$! Letztlich ist die Tesla-Aktie kein Fall für den Fundamentalanalysten – lediglich Massenpsychologie erscheint sinnvoll! Und hier ist ein Kursanstieg auch deutlich über die 2.000$ machbar!





