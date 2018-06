Tesla-Aktie: 500 oder 180 USD? Kursziele und Ratings der Analysten nach Q1-Zahlen auf einen Blick - Aktiennews

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. hat am 02. Mai 2018 die Zahlen für das erste Quartal 2018 präsentiert. Im ersten Quartal nahm der Verlust verglichen mit dem Vorjahreswert von 330,3 Mio. auf 709,6 Mio. USD zu. Der Umsatz wuchs um 26% auf 3,4 Mrd. USD. Damit übertrafen die Ergebnisse die Prognosen der Analysten.



Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, haben die Aktienanalysten der Privatbank Berenberg, Alexander Haissl und Fei Teng, in einer Aktienanalyse vom 22.05.2017 das Votum "buy" bestätigt und das Kursziel von 470,00 auf 500,00 USD erhöht. Angesichts von Produktionsengpässen und Qualitätsproblemen habe der Konsens die Aussicht auf eine Bruttomarge von 25% für Modell 3 weitgehend verworfen. Die weit verbreitete Annahme, dass die Margen bei Model 3 direkt aus Model S/X abgeleitet werden könnten, sei allerdings völlig falsch, so die Analysten.



Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities und liegt bei 180,00 USD. Ryan Brinkman hat in einer Aktienanalyse vom 03.05.2018 das "underweight"-Votum bestätigt und das Kursziel von 185,00 auf 180,00 USD reduziert. Der Quartalsbericht von Tesla Inc. habe ein gemischtes Bild abgegeben. Umsätze, Margen und Ergebnis je Aktie seien besser ausgefallen als erwartet. Der Cash-Abfluss habe dagegen eine größere Dimension gehabt als angenommen. Auf Nettobasis habe Tesla einen Rekordverlust verzeichnet. Die Telefonkonferenz sei wahrlich bizarr gewesen. Fragen an das Management hätten nicht gestellt werden können, so der Analyst. Es sei davon auszugehen, dass der Aktienkurs wegen Musk's Abqualifzierung von mehreren Analystenfragen als "trocken" und "langweilig" unter Abgabedruck stehen werde.



Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 195 Sell UBS Colin Langan 01.06.2018 - Hold Needham & Company - 01.06.2018 411 Outperform Robert W. Baird Ben Kallo 24.05.2018 220 Verkaufen Nord LB Frank Schwope 24.05.2018 500 Buy Berenberg Alexander Haissl, Fei Teng 22.05.2018 195 Sell Goldman Sachs David Tamberrino 18.05.2018 291 Equal-weight Morgan Stanley Adam Jonas 15.05.2018 - Sector weight KeyBanc Capital Markets Brad Erickson 04.05.2018 280 Sector perform RBC Capital Markets Joseph Spak 03.05.2018 180 Underweight J.P. Morgan Securities Ryan Brinkman 03.05.2018 265 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 03.05.2018 369 Overweight Piper Jaffray Alexander Potter 03.05.2018 420 Buy Nomura Romit Shah 03.05.2018 - Sell Vertical Group Gordon Johnson 02.05.2018





Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.CEO: Elon Musk