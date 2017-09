Tesla, Adidas, Brent - unsere Investmentideen

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Am Freitag profitiert der DAX vor allem von guten Vorgaben aus den USA. Die politischen Querelen um US-Präsident Donald Trump und die Nordkorea-Krise rücken wieder in den Hintergrund. Der Dow Jones kletterte den dritten Tag in Folge, der Nasdaq 100-Index steht nur wenige Punkte unter dem Rekordhoch von Ende Juni. Nicht ganz so optimistisch stellt sich die Ausgangslage für den DAX dar. Im August verbuchte der Index ein Minus von einem halben Prozent, dies war zugleich der dritte Monat in Folge mit roten Vorzeichen. Ein kurzes Video zum V-DAX von Daniel finden Sie hier

Mit dem September steht ein aus saisonaler Sicht oft recht schwacher Börsenmonat bevor. Auch der Auftakt ist eher durchwachsen: In den vergangenen zwei Jahren büßte der DAX am ersten Handelstag des Monats ein, 2015 sackten die Kurse sogar um 2,4 Prozent ab. Für den S&P 500 fällt die Bilanz ebenfalls negativ aus: In den vergangenen neun Jahren dominierte sieben Mal die Verkäuferseite.

Auch in Japan dominierten Pluszeichen, der Nikkei steht auf dem höchsten Niveau seit zwei Wochen. Überraschend robuste Konjunkturdaten kamen aus China: Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe blieb mit 51,7 Punkten über der Expansionsschwelle von 50 Zählern. Das Barometer für den Dienstleistungsbereich fiel mit 53,4 Punkte allerdings auf den niedrigsten Stand seit Mai 2016. In den kommenden Monaten dürfte der Index im Fokus bleiben, die Dienstleistungsbranche steht für gut die Hälfte der Wirtschaftsleistung.

Am Nachmittag dominierte der US-Arbeitsmarkt. Dazu die Einschätzung der VP-Bank:

Im August werden außerhalb des Landwirtschaftssektors 156.000 neue Stellen geschaffen. Die Arbeitslosenquote steigt von 4.3% auf 4.4%. Die durchschnittlichen Stundenlöhne legen um 2.5% (Vormonat: 2.5%) im Jahresvergleich zu.

Der US-Arbeitsmarkt enttäuscht. Dabei ist der Stellenaufbau von 156.000 nicht einmal der wunde Punkt. Es sollte bedacht werden, dass in Anbetracht der nahezu erreichten Vollbeschäftigung der monatliche Stellenzuwachs tendenziell sinkt. Enttäuschend ist, dass das Lohnwachstum stagniert. Die gute Beschäftigungssituation legt schon seit längerem ein deutlicheres Lohnplus nahe. Solange die Löhne nicht deutlicher zulegen, wird auch der private US-Konsum zu keiner stärkeren Dynamik finden. Damit wird aber wiederum das gesamte Wachstum hinter den Erwartungen zurückbleiben.

Für die US-Notenbank wird der US-Arbeitsmarkt nicht die kriegsentscheidende Größe sein. Letztlich ist der aktuelle Arbeitsmarktbericht auch kein explizit negatives Zahlenwerk. Für Frau Yellen zählt schon seit ein paar Monaten der direkte Blick auf die Inflationsentwicklung mehr als der Blick auf den sonstigen makroökonomischen Datenkranz. Noch liegt ein Zinsschritt im Dezember drin, aber das Lohnwachstum muss hierfür einen Zahn zulegen.

Investmentideen - unsere breite Auswahl:

DAX Inliner:

SC5D97 oder SC5EAB

Optionsscheine auf die US-Indizes:

S&P 500 - PR3TGV

NASDAQ - CE7AJD

Unsere Auswahl auf Brent und WTI lautet SC1ZKG, SC2ZQB und SC2ZQA.

Wer noch auf der Suche nach einem günstigen Broker ist, dem empfehlen wir sich die Preisgestaltung bei DEGIRO anzuschauen. Weitere Investmentideen und andere Analysen finden Sie übrigens auch täglich auf dem Portal “Guidants” – von uns und zahlreichen anderen Experten.

Favorit der Woche:

Als Spekulation ist der Adidas Put SC1JYB in dieser Woche unsere Empfehlung

DAX-Bonus: PR774E

Weitere Bonus und Reverse-Bonus:

Dow Jones Reverse Bonus Cap VL2MSK S&P 500 Reverse Bonus Cap VL2ZUH S&P 500 Reverse Bonus Cap VL24R1 EURO STOXX 50 Bonus Cap VL23TV EURO STOXX 50 Bonus Cap PR2PS3 DAX Bonus-Zertifikat mit Cap DM1SJH

