Tesla - Absturz oder Run auf die 420 Dollar?

Was haben Elon Musk und Donald Trump gemeinsam? Enge Berater und Mitarbeiter dürften die Existenz von Twitter verteufeln. Denn die beiden gegensätzlichen Charaktere neigen zu spontanen Tweets. Trump muss sich dabei quasi vor niemanden rechtfertigen, Musk bekommt von der Börse den Spiegel vorgehalten. Dort hielt man von den jüngsten Bekenntnissen aus dem Innenleben eines überarbeiteten CEOs sehr wenig.

Tesla fiel am Montag bis auf rund 280 US-Dollar. Bei den Analysten herrscht große Uneinigkeit über Tesla.



Nun zu zwei aktuellen Einschätzungen:

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 308 auf 195 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf “Underweight” belassen. Er habe sich entschlossen, den Elektroauto-Hersteller wieder nur anhand der Fundamentaldaten zu bewerten, begründete Analyst Ryan Brinkman die Zielsenkung in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn die Finanzierung des Plans von Tesla-Chef Elon Musk, das Unternehmen zum Kurs von 420 Dollar von der Börse zu nehmen, scheine nicht gesichert zu sein. Brinkman hatte vor knapp zwei Wochen wegen der Spekulationen um eine Privatisierung von Tesla das Kursziel von 195 auf 308 Dollar angehoben./

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Tesla angesichts des Tweets von Vorstandschef Elon Musk zu Privatisierungsplänen von 265 auf 325 US-Dollar angehoben. Die Einstufung wurde zugleich auf “Market-Perform” belassen. Musk habe einen Preis je Tesla-Aktie von 420 Dollar in Aussicht gestellt, weshalb er nun den Wert des Elektroautobauers neu unter die Lupe genommen habe, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sein neues Kursziel berücksichtige die aktuelle Bewertung des Marktes und des Technologiesektors sowie auch die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Privatisierung.