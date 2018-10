Tesla - 43 Prozent Puffer gegen Podcast-Ausfälle

Im August schrieben wir für die Welt “Tesla und Elon Musk verglühen wie der Burning Man”. Was wir nicht ahnten: Ein Burning-Man-ähnlicher Podcast kostete Elon Musk letztendlich den Posten als Chef des Verwaltungsrat. Zwar gab es im Podcast keine Musik, dafür aber Alkohol, (leichte) Drogen und esoterisch angehauchte Gespräche. Das kam an der Börse nicht gut an. Nun hat Tesla deutlich Federn gelassen und Musk musste einen Schritt zurück gehen. Dabei unterschreiben wir die Devise “Wenn Elon Musk normal wäre, gäbe es Tesla nicht”, die ein Autoexperte in der Zeit formuliert. Für Anleger bleibt Tesla eine Glaubensfrage. Interessant sind in jedem Fall Discounter und Capped-Bonus Zertifikate. Aufgrund der Volatilität bieten diese sehr große Puffer. Bei Onemarkets findet man die WKN HX3LF8 mit 43 Prozent Puffer und 11 Prozent bis Juni 2019.

Dabei ist das Zertifikat gegen Währungsschwankungen abgesichert. Die WKN DS2WKC bietet bis März 2019 11,5 Prozent Rendite bei 24 Prozent Discount. Offensiver ist der Bonus VL9ZXM mit 29 Prozent Puffer.