Tesla – 30 Prozent Puffer gerne genommen

Der Discounter bietet 31 Prozent Discount und eine Seitwärtsrendite von 23 Prozent p.a. Kurzfristig könnte Tesla ausgebombt sein. Das sieht das US-Analysehaus Bernstein Research ähnlich. Dort hat man die Aktie des Elektroautobauers Tesla auf “Market-Perform” mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Der Kursrutsch um fast ein Drittel, seitdem Unternehmenschef Elon Musk im August auf Twitter über einen möglichen Rückzug von der Börse spekuliert hatte, sei der Angst vor drohenden Klagen, Musks erratischem Verhalten, dem zunehmenden Wettbewerb und Änderungen im Management geschuldet, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Montag vorliegenden Studie. Fundamental sieht er angesichts bescheidener Erwartungen am Markt zwar kurzfristig keine Risiken. Doch auf längere Sicht bleibt er neutral gestimmt und sieht die Aktie in der Spanne von 270 bis 370 Dollar gefangen.