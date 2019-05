TerraX leitet größtes Explorationsprogramm der Unternehmensgeschichte ein

Auf gleich auf drei Teilgebieten seines riesigen Edelmetallprojektes ‚Yellowknife City Gold‘ (‚YCG‘) in Kanada plant der Goldexplorer TerraX Minerals Inc. (ISIN: CA88103X1087 / TSX-V: TXR) umfangreiche Explorationsmaßnahmen. Intensive Vorarbeiten im Herbst 2018 und Nachfolgearbeiten im Winter, sowie die im Februar 2019 erlangten Genehmigungen ermöglichen dem Unternehmen die größte Explorationsphase seiner bisherigen Geschichte einzuleiten.

Noch werden die exakten Bohrstellen definiert, wobei allerdings schon drei der vier hochinteressanten Teilgebiete feststehen. Diese Teilgebiete, die exzellente und hochgradige Goldvorkommen über große Flächen signalisieren, wurden auch durch die Auswertung historischer Bohrkerne und Daten ermittelt. Zu den Priorisierten Zielen zählen der ‚Barney Deformation Corridor‘, ‚Crestaurum‘ und ‚Sam Otto‘.

‚Barney Deformation Corridor‘

Auf dieser etwa 8 km langen Strukturzone, die auch die hochgradige ‚Con Mine‘ beherbergt, wurden über den Winter bereits die Ausdehnungen der bisher bekannten Mineralisierungen erstmals nachgewiesen.

Quelle: TerraX Minerals

Auf diesem Areal dürfte man Besonderes erwarten, signalisierte der Chefgeologe Joe Campbell, denn die Ausdehnung der ‚Con‘- Mine sei eine der spannendsten Explorationsmöglichkeiten, die er in seiner Karriere erlebt hätte. Das Erfolgspotenzial sei riesig und gäbe es heute nur noch sehr selten.

Bevor jedoch mit den Bohrungen im nördlichen Abschnitt begonnen würde, seien noch Oberflächenarbeiten, Auswertungen historischer Daten und geophysische sowie geochemische Untersuchungen in Arbeit, um die besten Bohrziele zu definieren.

‚Crestaurum‘

Quelle: TerraX Minerals

Das geplante Bohrprogramm soll die Ausdehnung des hochgradigen Zentrumdepots in Richtung Norden (‚Shear 17‘) untersuchen. Bei Bodenproben wurden bereits hochgradige Mineralisierungen entdeckt, wobei das Areal aber noch weitestgehend unerforscht ist. Das Findungspotential wird im Unternehmen allerdings als sehr hoch eingeschätzt.

‚Sam Otto‘

Quelle: TerraX Minerals

Mittels Definitionsbohrungen soll der südlich an das Zentraldepot angrenzende Bereich auf Verlängerung der durchgehenden Mineralisierung getestet werden. Intern geht man davon aus, dass man den Korridor auf bis zu 4 km verlängern und damit das Depot wesentlich vergrößern könne.

Das Management - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298857 - verspricht eine zeitnahe und detailliertere Information über die spannende erste Phase des Explorationsprogrammes, sobald die vorbereitenden Untersuchungen dazu abgeschlossen und konkrete Bohrziele definiert worden sind. Einen sehr guten Überblick über das Explorationsprogramm bietet auch die eigens dafür erstellte Präsentation, die unter nachfolgenden Link eingesehen werden kann: https://www.terraxminerals.com/site/assets/files/2686/txr_presentation05_06_2019_final.pdf.

Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass das Jahr 2019 für TerraX Minerals das bedeutendste und eventuell sogar das erfolgreichste Jahr seiner Geschichte werden könnte.

