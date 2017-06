TerraX erweitert die ‚Sam Otto‘-Zone mit hochgradigen Bohrergebnissen über lange Strecken

Das kanadische Explorationsunternehmen TerraX Minerals Inc. (ISIN: CA88103X1087 / TSX.V: TXR) gab die restlichen Analyseergebnisse des Winterbohrprogramms 2017 vom ‚Yellowknife City‘-Goldprojekt bekannt. Offen waren noch 21 Bohrungen aus denen 4.629 Proben entnommen und ausgewertet wurden. Davon wurden 3.713 Bohrmeter in neun Bohrlöchern innerhalb des ‚Sam Otto‘-Konzessionsgebietes ‚Northbelt‘ niedergebracht.

Diese Bohrungen waren ein voller Erfolg, da sie nicht nur die Streichlänge verdoppelt haben, sondern auch mehrere Zonen mit einer Mineralisierung parallel zum Hauptsystem durchteuften. Zudem konnte die Goldmineralisierung in der Tiefe auf über 300 m erweitert werden.

Innerhalb dieses Bereichs der ‚Sam Otto‘-Zone waren die besten Bohrergebnisse in den Bohrungen ‚TSO17-023‘ ‚TSO17-026‘ ‚TSO17-028‘, und ‚TSO17-031‘ vorzufinden. Die Bohrung ‚TSO17-026‘ schnitt mit 123,50 m den längsten mineralisierten Bohrabschnitt und durchteufte 0,59 g/t Gold (Au), einschließlich 25,07 m mit 1,38 g/t Au. Die Bohrung ‚TSO17-028‘ schnitt über 143,00 m 0,48 g/t Au, einschließlich 34,50 m mit 1,10 g/t Au. Mit knapp unter 100 m schnitt die Bohrung ‚TSO17-031‘ über 97,17 m 0,45 g/t Au, einschließlich 24,00 m mit 1,15 g/t Au. Über 77,50 m schnitt die Bohrung ‚TSO17-023‘ ansehnliche 0,51 g/t Au, einschließlich 23,75 m mit 1,02 g/t Au.

Die neu entdeckte Goldmineralisierung, die parallel zum ‚Sam Otto‘-Hauptsystem verläuft, stach insbesondere im Hangenden der ‚Main‘-Zone mit guten Gehalten hervor. So traf das Unternehmen - https://www.youtube.com/watch?v=7JGOlDlJcKM - u.A. über 5,50 m auf 1,29 g/t Au in Bohrloch ‚TSO17-021‘, über 5,80 m auf 0,98 g/t Au in Bohrloch ‚TSO17-023‘, über 8,00 m auf 1,07 g/t Au in Bohrloch ‚TSO17-024‘, über 6,55 m auf 2,31 g/t Au in Bohrloch ‚TSO17-025‘, sowie über 5,05 m auf 1,51 g/t Au in Bohrloch ‚TSO17-028‘ und über 2,00 m auf 2,91 g/t Au in Bohrloch ‚TSO17-031‘.

Zwar gilt ‚Sam Otto‘ als niedriggradiges Ziel mit beachtlicher Tonnage, weist aber außergewöhnliche gleichförmige Gehaltsverteilungen innerhalb der gesamten Zone auf. In Bereichen der Bohrungen ‚TSO17-031‘ und ‚TSO17-027a‘ wurden aber in früheren Bohrungen sogar höhergradige Abschnitte mit mehr als 5 g/t Au geschnitten.

Quelle: TerraX Minerals

„Die Beständigkeit mächtiger Goldabschnitte bei ‚Sam Otto‘ entlang des in Nord-Süd-Richtung verlaufenden, 750 Meter langen Streichens bis in eine Tiefe von 300 m bestätigt das Vorkommen eines Ziels mit beträchtlicher Tonnage und enormen Potenzial,“ erklärte Joseph Campbell, der CEO von TerraX. Zudem sei ‚Sam Otto‘, nach wie vor noch in alle Richtungen offen und beherberge noch die Struktur ‚Dave‘s Pond‘ mit klassischen hochgradigen Erzgang-Goldzielen, die nur 300 m in westlicher Richtung entfernt liege. Zusätzliches Potenzial würden außerdem noch die hochgradigen Zonen bei ‚Mispickel‘ beherbergen, die rund einen Kilometer weiter nordöstlich vorzufinden seien. Deshalb seien er und sein Team der Auffassung, dass ‚Sam Otto‘ das Potenzial besitze, eine hochgradige Lagerstätte zu beherbergen, die der ehemals produzierenden ‚Con‘-Mine sehr ähnlich sei. Das mache dieses Gebiet zum vorrangigen Ziel für die Generierung zukünftiger Mineralressourcen.

Wie der CEO oben schon erklärte, beinhaltet die ‚Sam Otto‘-Zone auch die Struktur ‚Dave‘s Pond‘. Hier brachte das Unternehmen zwei Bohrlöcher über 804 Bohrmeter nieder und schnitt dabei über 24,52 m 1,60 g/t Au, einschließlich 6,05 m mit 3,52 g/t im hochgradigeren Kern des Bohrlochs ‚TSO17-029‘, sowie 2,50 m mit 1,47 g/t Au in Bohrloch ‚TSO17-030‘. Diese beiden Bohrungen wurden als Ergänzungsbohrlöcher zwischen den Bohrungen ‚TSO16-005‘ und ‚TSO17-019‘ niedergebracht. Dabei schnitt TerraX in der Bohrung ‚TSO16-005‘, aus dem vergangenen Jahr, über 2,40 m 9,89 g/t Au und in der Bohrung ‚TSO17-019‘, von Anfang diesen Jahres, 1,90 m mit 13,96 g/t Au. Diese Bohrungen bestätigen die hervorragende Beständigkeit der ‚Dave‘s Pond‘-Struktur auf einer Streichenlänge von 400 m und einer Tiefe von nur 150 m, wobei die mineralisierte Zone weiterhin in beide Richtungen offen ist.

Die Analyseergebnisse von drei Bohrlöchern über 698 Bohrmeter, die innerhalb des ‚Banting Lake‘ im Konzessionsgebiet ‚Northbelt‘ niedergebracht wurden, sind ebenfalls eingetroffen. Die Gehalte aller drei Bohrlöcher lagen bei unter einem Gramm Gold pro Tonne Erz und brachten somit keine neuen signifikanten Erkenntnisse.

Die ersten Bohrungen im Konzessionsgebiet ‚Southbelt‘ umfassten sechs Bohrlöcher über 1.535 Bohrmeter. Davon überprüften fünf Bohrlöcher die südliche Erweiterung der ‚Con‘-Mine auf einem Streichen von etwa 850 m. Dabei durchteuften alle Bohrlöcher die ‚Con‘-Struktur und ergaben Gehalte von 0,49 bis 1,03 g/t Au innerhalb 2,30 m bis 5,30 m langen Abschnitten. Aufgrund dieser erfolgreichen Explorationsarbeiten wird das Unternehmen diesen Sommer weitere Oberflächenexploration durchführen, um potenzielle hochgradigere Zonen entlang dieser fünf Kilometer langen Struktur besser zu definieren.

Aufgrund des frühen Tauwetters schaffte es das Bohrteam innerhalb der ‚New Vein‘-Struktur, die im Bereich ‚Southbelt‘ liegt, lediglich eine Bohrung nieder zu bringen, welche aber vielversprechende 0,65 g/t Au über 2,47 m schnitt. Entlang dieser mehr als 1,5 Kilometer langen Struktur wird nun detaillierte Oberflächenexploration durchgeführt, um nach Möglichkeit die Grenzen zu hochgradigeren Gebieten zu definieren, die im Rahmen der ersten Schürfproben beobachtet wurden und Gehalte bis zu 95 g/t Au hervorbrachten.







