TerraX Minerals mit neuem CEO und CFO

Die kanadische Explorationsgesellschaft TerraX Minerals (ISIN: CA88103X1087 / TSX.V: TXR), die das 772 km² große ‚Yellowknife City Gold‘-Projekt in unmittelbarer Nähe der gleichnamigen Stadt betreibt, welches sich über die kanadischen Nordwest-Territorien erstreckt, wird seit Montag von David Suda als neuem Präsident und Chief Executive Officer geleitet. In enger Zusammenarbeit mit dem vorherigen CEO und Executive Chairman Joseph Campbell wird er die Gesellschaft zu neuen Explorationserfolgen führen und das Unternehmensprofil in der Investment Community weiter stärken.







































Nach seinem Abschluss als Bachelor in Umweltwissenschaften, den er mit Auszeichnung an der kanadischen York University abschloss, konnte er mittlerweile mehr als 11 Jahre Kapitalmarkterfahrung sammeln. Zuletzt arbeitete Herr Suda als Managing Director und Leiter der Trading-Abteilung bei Beacon Securities. Nicht zuletzt deshalb unterhält er hervorragende Beziehungen zu Investoren und institutionellen Anlegern.

Seine umfassende Kapitalmarkterfahrung mit Schwerpunkt auf den Aufbau von Rohstoffunternehmen wird TerraX Zugang zu einem Kompetenzspektrum verhelfen, zu welchem auch Marketing, Unternehmensstrategie und Investmentbanking zählen.

Der Vorstandsvorsitzende Joseph Campbell - https://www.youtube.com/watch?v=kLSt_VpUzmw&t=122s - verdeutlichte die Notwendigkeit der Personalie so: „Die Ernennung von David Suda ist ein großer Meilenstein für unser Unternehmen und kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt. Davids personalorientierter Führungsstil und seine Kapitalmarkterfahrung werden die Fähigkeit des Unternehmens deutlich verbessern.“ David stehe für neue Energie, Visionen, strategisches Denken und Disziplin, um das langfristige Unternehmensziel, einen großen kanadischen Goldbezirk von Weltklasse zu entwickeln, zu verwirklichen. Zudem werde der Gesellschaft und dem Team das umfangreiche Fachwissen von David im Bereich Umwelttechnik gute Dienste leisten, um die guten Beziehungen zur Bevölkerung in und um Yellowknife aufrecht zu erhalten oder weiter auszubauen. Er freue sich schon sehr darauf, mit David als neuen als Mentor zu arbeiten und ihn bei der Investitions- und Unternehmensstrategie zu begleiten.

David Suda, der frischgebackene Präsident und CEO von TerraX Minerals, erklärte: „Für mich ist diese Ernennung eine spannende und einmalige Möglichkeit, mit einem Goldexplorationsunternehmen zusammenzuarbeiten, das so viel Potenzial und Zugang zu Infrastruktur in einem der besten Bergbaugebiete hat wie TerraX. Die Arbeit des von Joe Campbell geleiteten Teams und der bedeutende Landbesitz, der um zwei der hochwertigsten historischen Goldminen in Kanada herum aufgebaut wurde, sind die Gründe, warum ich mich entschieden habe, dem Unternehmen beizutreten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem so starken technischen Team und möchte gemeinsam das Profil des Unternehmens ausbauen, das Interesse daran steigern und den Aktionären einen Mehrwert bieten.“

Mit der Neuernennung von Dave Suda zum Präsident und CEO hat sich zudem Stuart Rogers bereit erklärt die Rolle des Chief Financial Officer zu übernehmen, da der bisherige CFO Mark Gelmon das Unternehmen auf eigenen Wunsch Ende Juni verlassen wird.





