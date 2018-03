TerraX Minerals meldet 3 Mio. CAD Finanzierung

TerraX Minerals beschafft sich frisches Kapital. Die kanadischeEdelmetallexplorationsgesellschaft (ISIN: CA88103X1087 / TSX.V: TXR)plant im Rahmen eines sog. ‚Bought Deals‘ rund 3.750.000 Stammaktienunter Leitung des Finanzdienstleisters PI Financial zu einem Stückpreisvon 0,40 CAD auszugeben und dadurch einen Bruttoerlös von 1,5 Mio. CADzu erzielen. Hierbei bekommt der Zeichner zu jeder Stammaktie noch einenhalben ‚Warrant‘, wobei er für jeden ganzen ‚Warrant‘ - innerhalb vondrei Jahren nach Abschluss der Finanzierung - eine weitere Stammaktiezum Preis von 0,60 CAD erwerben kann.Zudem werden weitere 2.678.572 steuerbegünstigte ‚Flow-Through‘-Aktienmit einem Aufpreis von 40 %, also zum Preis von 0,56 CAD emittiert,wodurch weitere 1,5 Mio. CAD eingenommen werden sollen. Auch hierbeierhält der Zeichner einen halben ‚Warrant‘ pro Aktie, wobei jeder ganze‚Warrant‘ zu gleichen Konidionen wie oben in eine nichtsteuerbegünstigte Aktie zu 0,60 CAD gewandelt werden kann.PI Financial wurde außerdem eine Mehrzuteilungsoption (‚Over-Allotment‘)von bis zu 15 % des ursprünglichen Emissionsvolumens, sowohl bei denStammaktien als auch bei den ‚Flow-Through‘-Aktien, eingeräumt. DieseMehrzuteilungsoption kann jederzeit, jedoch spätestens bis zwei Tage vorAbschluss ausgeübt werden. Im Fall der vollständigen Ausübung der Optionwürde sich der Emissionsbetrag um weitere 900.000 CAD erhöhen.Dem mit der Ausführung beauftragten Finanzinstitut wird eineBarprovision von 6 % der Emissionserlöse, zuzüglich der Einnahmen ausder zu erwartenden Mehrzuteilung bezahlt. Zudem bekommt der sog.‚Underwriter‘ bei Finanzierungsabschluss noch die unter dem Namen‚Kompensationswarrants‘ bekannten Optionen in Höhe von 5 % der Gesamtenausgegebenen Aktien übertragen, zuzüglich der Mehrzuteilungsoption.Diese ‚Warrants‘ berechtigen innerhalb von zwei Jahren zum Kauf vonTerraX-Stammaktien, zum Preis von 0,40 CAD.Mit den Nettoerlösen aus den Kapitalmaßnahmen will TerraX Minerals -https://www.youtube.com/watch?v=kLSt_VpUzmw - Bohr- undErkundungsaktivitäten auf seinem ‚Yellowknife Citi‘-Goldprojektvorantreiben, allgemeine Geschäftsausgaben decken und dasBetriebskapital (‚Working Capital‘) stärken.Mit einem Abschluss der Finanzierung wird um den 12. Mit einem Abschluss der Finanzierung wird um den 12. April 2018gerechnet, vorausgesetzt, alle noch ausstehenden Genehmigungen, u.a.durch die Toronto Stock Exchange, werden erteilt. 