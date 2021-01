Tencent: Das wird jetzt wichtig!

Die Tencent-Aktie konnte am 5. November bei 69,86 Euro ein neues Allzeithoch ausbilden. Anschließend ging der Kurs in eine Konsolidierung über, die erst am 28. Dezember auf einem Tief bei 54,53 Euro ihr vorläufiges Ende gefunden hat. Die dabei am 28. Dezember gerissene Kurslücke konnten die Bullen inzwischen schließen.

Ihnen gelang es auch, bis an den 50-Tagedurchnitt bei 60,59 Euro vorzudringen und diesen erneut zu überwinden. Als nachhaltig ist dieser Anstieg allerdings noch nicht einzustufen, denn in der Vorwoche gelang es den Bären immer wieder, den Kurs unter den gleitenden Durchschnitt zu drücken.

Mit dem Schlusskurs von 62,48 Euro hat sich die Aktie am Freitag jedoch bereits etwas deutlicher vom 50-Tagedurchnitt abgesetzt. Auf diesem Erfolg sollten die Käufer in dieser Woche aufbauen und den Anstieg fortsetzen. Wichtig ist dabei, dass schnell Tagesschlusskurse oberhalb der Widerstände bei 63,53 und 64,94 Euro ausgebildet werden können. Gelingt dies, könnte der Anstieg in Richtung auf das Allzeithoch fortgesetzt werden.

Weiterhin kritisch bleibt die Lage für die Bullen, sollte die Tencent-Aktie in dieser Woche wieder unter den 50-Tagedurchnitt bei 60,59 Euro zurückfallen. In diesem Fall kommt der Unterstützung bei 58,14 Euro eine große Bedeutung zu. Kann sie nicht behauptet werden, dürfte die Kurslücke vom 30. Dezember zwischen 57,02 und 58,35 Euro geschlossen werden, sodass das Tief vom 28. Dezember bei 54,53 Euro erneut erreicht werden könnte.





