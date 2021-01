Tencent: Neue Woche, neue Allzeithochs?

Die Tencent-Aktie konnte am 5. November bei 69,86 Euro ein neues Allzeithoch ausbilden. Anschließend ging der Kurs in eine Konsolidierung über. Sie endete erst am 28. Dezember weit unterhalb des 50-Tagedurchnitts auf einem Tief bei 54,53 Euro. Auf diesem Niveau starteten die Bullen eine neue Aufwärtsbewegung.

Sie erreichte schnell den 50-Tagedurchnitt und überwand diesen Anfang Januar auch signifikant. Auch in der letzten Woche drückten die Bullen ordentlich aufs Tempo. Der steile Anstieg wurde fortgesetzt und in der Spitze stieg der Wert am Freitag auf ein Hoch bei 68,26 Euro. Vor dem Wochenende nahmen die Anleger jedoch ihre Gewinne mit, sodass der Wochenschlusskurs lediglich bei 67,26 Euro ausgebildet werden konnte.

Das nächste Ziel der Bären kann nun nur noch das Allzeithoch vom 5. November bei 69,86 Euro sein. Es könnte in dieser Woche erreicht werden, wenn es den Käufern gelingt, die kleine Schwäche vom Freitagnachmittag abzulegen und den Anstieg weiter fortzusetzen. Geachtet werden sollte aber darauf, dass das Allzeithoch signifikant überwunden wird. Ein Vorstoß in Richtung auf die 75,00-Euro-Marke wäre daher wünschenswert.

Scheitern die Bullen jedoch daran, den Anstieg fortzusetzen, sind Abgaben bis auf das Hoch vom 9. Juli bei 64,94 Euro zu befürchten. Findet der Kurs hier keinen Halt, sollten weitere Verluste bis auf das Hoch vom 14. Oktober bei 63,17 Euro einkalkuliert werden. Darunter stützt bereits der 50-Tagedurchnitt bei 61,31 Euro.

